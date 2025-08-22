قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيقاف وغرامة.. عقوبات ساديو ماني بعد طرده بنصف نهائي السوبر السعودي
شاهد.. عملية إنقاذ شاب متهور من الموت أسفل عجلات قطار بني سويف
باحث يكشف تفاصيل التنظيم المالي لـ حماس وكيفية استغلال القضية الفلسطينية
حقيقة مفاوضات الأهلي لضم جاكسون موليكا
شادي محمد: هدفنا التتويج بكل البطولات
تعديلات في تشكيل الأهلي أمام المحلة بالدوري
باحث: الجيش المصري القوة الإقليمية الوحيدة القادرة على مواجهة الطموحات الإسرائيلية
مذبــ.ــحة غزة تهيمن على جلسات ملتقى ريميني.. ودراغي يحذر: أوروبا أصبحت متفرجا
بعد إعلانها رسميا| ننشر أسماء الطلاب المرشحين للقبول في مدرسة صناعة الطائرات
قانون الإجراءات الجنائية الجديد .. حالات التصالح وضوابط التسوية
جوجل تضحي بالشحن العكسي في هواتف Pixel 10 من أجل تقنية Qi2 المغناطيسية
آي صاغة: ارتفاع الذهب محليا وعالميا مدعوما بتلميحات باول عن خفض الفائدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بـ 145 جنيه.. مفاجأة من نقيب الفلاحين بشأن أسعار اللحوم في الأسواق

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

في تطور جديد يخص أسعار اللحوم في الأسواق المصرية، كشف حسين عبد الرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، عن أن أسعار اللحوم الحية تشهد تراجعًا ملحوظًا في الفترة الحالية.

 وقال أبوصدام إن السعر العادل للحوم الحية، وخاصة اللحمة الجموسي، يجب أن يتراوح بين 140 و145 جنيهًا للكيلو، مشيرًا إلى أن هذا هو السعر الذي يجب أن يتم تثبيته في الأسواق للحفاظ على توازن السوق وحماية المواطن المصري من زيادات الأسعار غير المبررة.

أسعار اللحوم في الوقت الراهن

قال نقيب الفلاحين إن اللحوم في الأسواق المصرية تشهد انخفاضًا في الأسعار، موضحًا أن كيلو اللحمة الحية من نوع "جموسي" يتراوح بين 140 إلى 145 جنيهًا، بينما يبلغ سعر الكيلو القائم من اللحمة البقري ما بين 160 إلى 165 جنيهًا للكيلو.

س واعتبر أبوصدام هذه الأسعار مقبولة مقارنة بالفترة الماضية التي شهدت زيادات كبيرة في الأسعار.

السعر العادل للحم في الأسواق

وأضاف نقيب الفلاحين أن السعر العادل لكيلو اللحمة الحمراء في الأسواق يتراوح بين 280 و300 جنيه، مشيرًا إلى أن هذا السعر يضمن للمزارعين والتجار ربحًا مميزًا. 

وأكد أن هذا هو السعر الذي يجب أن يتعامل به تجار اللحوم في الأسواق، مؤكّدًا على ضرورة الحفاظ على هذه الأسعار لتجنب أي موجات تضخم إضافية قد تؤثر على السوق.

لماذا يجب ألا يتجاوز السعر 145 جنيهًا؟

في حديثه مع الإعلامية إلهام صلاح، قال نقيب الفلاحين: "اللحمة الجموسي القائم المفروض متزيدش عن 145 جنيه"، مشيرًا إلى أن أصحاب محلات الجزارة يجب أن يلتزموا بهذا السعر وألا يتلاعبوا به.

أكد أن الوضع الحالي يشهد وفرة في اللحوم في الأسواق، وأنه يجب على التجار استغلال هذه الوفرة من أجل تثبيت الأسعار بما يتناسب مع الواقع الحالي للسوق.

لفت نقيب الفلاحين إلى أن اللحوم المجمدة والمستوردة تُعد خيارًا أقل تكلفة من اللحوم البلدي، حيث تكون أسعارها أقل من اللحوم التي يتم نحرها في مصر. وأضاف أن هذه اللحوم قد تلعب دورًا في توفير بديل مناسب للمواطنين في حالة ارتفاع أسعار اللحوم البلدي.

أسعار اللحوم في الأسواق تراجع أسعار اللحوم سعر اللحوم امخفاض سعر اللحوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تفاصيل قرارات الرئيس السيسي الثمانية.. وتكليفات عاجلة للحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين

تنسيق الدبلومات 2025

الهندسة 97.7% والتجارة 93.8% والعلوم الإدارية 70.3%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

ارتفاع امواج بحر مطروح

غلق عدد من الشواطئ بمطروح ومنع المصطافين من نزول البحر.. ما السبب؟

لا زيادة كاملة في سبتمبر.. مفاجأة لهذه الفئات من مستأجري الإيجار القديم

لا زيادة كاملة في سبتمبر.. مفاجأة لهذه الفئات من مستأجري الإيجار القديم

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

طلبت التنازل عن القضايا.. عودة شيرين عبد الوهاب لـ حسام حبيب

قوات الأمن

تبرعات بلا حدود.. أمن قنا يضبط مسجل خطر على الهواء أثناء بث مباشر من منزله بفرشوط

حصيلة مداهمة الثقب الاسود

أطفال وسيدات.. الداخلية تكشف تفاصيل مداهمة الثقب الأسود

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. موعد الانطلاق ورابط سريع للتسجيل

ترشيحاتنا

مركز قصر العيني للأبحاث السريرية

تسجيل قصر العيني للأبحاث السريرية KCCR بالمجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية

شهر رمضان

محطة إيمانية وروحانية.. موعد شهر رمضان المبارك 2026

حصاد وزارة العمل

العمل في إسبوع.. جولة في مصانع النصر للسيارات.. فرص عمل بالخارج والداخل.. وإحالة مفتشي عمل للنيابة

بالصور

دراسة: القهوة في الصباح تعزز المزاج وتحفّز هرمون السعادة

سر فنجان القهوة الصباحي
سر فنجان القهوة الصباحي
سر فنجان القهوة الصباحي

كنز طبيعى .. الصمغ العربي لصحة الأمعاء والكلي وفعالة للتخسيس

فوائد الصمغ العربي
فوائد الصمغ العربي
فوائد الصمغ العربي

بعد خبر عودتهما من جديد.. إطلالات لافتة لشيرين وحسام حبيب

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب
شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب
شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

أخبار السيارات| أول سيارة مرسيدس بمحرك BMW.. ومفاجأة من هيونداي وكيا في السعودية

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

فيديو

الثقب الأسود

​الثقب الأسود الذى أرعب الجميع بالجيزة.. القبض على مسجلين خطر وإنقاذ أطفال

نورهان حفظى

​75 ألف دولار.. أرباح البلوجر نورهان حفظي من التيك توك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

المزيد