بـ 145 جنيه.. مفاجأة من نقيب الفلاحين بشأن أسعار اللحوم في الأسواق

في تطور جديد يخص أسعار اللحوم في الأسواق المصرية، كشف حسين عبد الرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، عن أن أسعار اللحوم الحية تشهد تراجعًا ملحوظًا في الفترة الحالية.

وقال أبوصدام إن السعر العادل للحوم الحية، وخاصة اللحمة الجموسي، يجب أن يتراوح بين 140 و145 جنيهًا للكيلو، مشيرًا إلى أن هذا هو السعر الذي يجب أن يتم تثبيته في الأسواق للحفاظ على توازن السوق وحماية المواطن المصري من زيادات الأسعار غير المبررة.

أسعار اللحوم في الوقت الراهن

قال نقيب الفلاحين إن اللحوم في الأسواق المصرية تشهد انخفاضًا في الأسعار، موضحًا أن كيلو اللحمة الحية من نوع "جموسي" يتراوح بين 140 إلى 145 جنيهًا، بينما يبلغ سعر الكيلو القائم من اللحمة البقري ما بين 160 إلى 165 جنيهًا للكيلو.

س واعتبر أبوصدام هذه الأسعار مقبولة مقارنة بالفترة الماضية التي شهدت زيادات كبيرة في الأسعار.

السعر العادل للحم في الأسواق

وأضاف نقيب الفلاحين أن السعر العادل لكيلو اللحمة الحمراء في الأسواق يتراوح بين 280 و300 جنيه، مشيرًا إلى أن هذا السعر يضمن للمزارعين والتجار ربحًا مميزًا.

وأكد أن هذا هو السعر الذي يجب أن يتعامل به تجار اللحوم في الأسواق، مؤكّدًا على ضرورة الحفاظ على هذه الأسعار لتجنب أي موجات تضخم إضافية قد تؤثر على السوق.

لماذا يجب ألا يتجاوز السعر 145 جنيهًا؟

في حديثه مع الإعلامية إلهام صلاح، قال نقيب الفلاحين: "اللحمة الجموسي القائم المفروض متزيدش عن 145 جنيه"، مشيرًا إلى أن أصحاب محلات الجزارة يجب أن يلتزموا بهذا السعر وألا يتلاعبوا به.

أكد أن الوضع الحالي يشهد وفرة في اللحوم في الأسواق، وأنه يجب على التجار استغلال هذه الوفرة من أجل تثبيت الأسعار بما يتناسب مع الواقع الحالي للسوق.

لفت نقيب الفلاحين إلى أن اللحوم المجمدة والمستوردة تُعد خيارًا أقل تكلفة من اللحوم البلدي، حيث تكون أسعارها أقل من اللحوم التي يتم نحرها في مصر. وأضاف أن هذه اللحوم قد تلعب دورًا في توفير بديل مناسب للمواطنين في حالة ارتفاع أسعار اللحوم البلدي.