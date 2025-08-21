قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القانون كاملا .. "صدى البلد" ينشر نصوص قانون الرياضة بعد تصديق الرئيس السيسى
الإمام الإنسان.. شيخ الأزهر يوزع شنط مدرسية على طلاب الأقصر ويجبر بخاطرهم.. صور
الرئيس السيسي يصدر قرارًا بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة
موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت في الدوري والقنوات الناقلة
شوبير يكشف حقيقة توقف العمل بـ استاد الأهلي
القصة الكاملة لزواج وائل كفوري من شانا عبود سرا
إيران.. بدء مناورات صاروخية للقوة البحرية تحت اسم الاقتدار المستدام 1404
بعد ضبطها متلبسة.. نورا دانيال: الكباريهات بتطلبني بالاسم
تنسيق الشهادات المعادلة 2025.. ما الذي ينتظر الطلاب بعد تسجيل الرغبات؟
كارثة إنسانية في غزة.. 271 شهيدًا جراء المجاعة وسوء التغذية بينهم 112 طفلاً
المرحلة الثالثة للتنسيق.. موعد انطلاقها وخطوات اختيار كليتك المناسبة
استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة صينية.. والسبب عادة غريبة!
محافظات

ضبط طن لحوم فاسدة في حملة رقابية بأسيوط

ضبط طنًا من اللحوم الفاسدة والتحفظ على 4 أطنان لحين ورود نتائج الفحص المعملي بأسيوط
ضبط طنًا من اللحوم الفاسدة والتحفظ على 4 أطنان لحين ورود نتائج الفحص المعملي بأسيوط
إيهاب عمر

أكد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، أن مديرية الطب البيطري بأسيوط تواصل حملاتها الرقابية بكل قوة وحسم، تنفيذًا لتوجيهات الدولة وحرصًا على صحة المواطنين وضمان سلامة الغذاء، مشددًا على أن حماية المواطن تأتي في مقدمة أولويات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وأوضح المحافظ أن الحملات البيطرية تنفذ وفق منظومة متكاملة تعتمد على الرقابة الدقيقة والتدخل السريع والتطبيق الحازم للقانون، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الأمان الغذائي وردع كل من تسول له نفسه المساس بسلامة الغذاء أو التلاعب بصحة المواطنين.

 ضبط طن من اللحوم ومشتقاتها ومصنعات الدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي

وفي هذا الإطار، أشار المحافظ إلى أن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري، برئاسة الدكتور جمال سيد مدير المديرية، نفذت حملة مكبرة بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين بقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، وإدارة مباحث التموين بمديرية أمن أسيوط، استهدفت المنطقة الصناعية ببني غالب – مركز أسيوط وأسفرت الحملة عن ضبط طن من اللحوم ومشتقاتها ومصنعات الدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى التحفظ على 4 أطنان أخرى لحين ورود نتائج الفحص المعملي وصدور قرار النيابة العامة بشأنها.

وشدد محافظ أسيوط على أن الحملات الرقابية مستمرة دون تهاون أو استثناء، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو حماية صحة المواطن وردع المخالفين، مع استمرار التعاون الوثيق بين الأجهزة التنفيذية والرقابية والأمنية لتحقيق الانضباط الكامل في الأسواق وضمان وصول غذاء آمن وصحي إلى المواطنين.

أسيوط مديرية الطب البيطري بأسيوط حملاتها الرقابية صحة المواطنين سلامة الغذاء

العيش البلدي في امريكا
كريم محمود عبد العزيز وزوجته
نادين الراسي
زوجة كريم عبد العزيز
