قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اعترافات مثيرة للراقصة نورا دانيال.. رحلتها من الرقص لكلبش مباحث الآداب
مدرسة إمبابة الثانوية لـ «الطلاب»: البكالوريا مرسيدس والثانوية 128 والجديد يكسب|فيديو
رئيس الوزراء يعرب عن تطلعه لإنشاء منطقة صناعية يابانية باقتصادية قناة السويس
موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 .. 3 أيام إجازات لهؤلاء الأشخاص
رياح مثيرة للرمال والأتربة بهذه المناطق.. الأرصاد توضح
وزير الصحة يتفقد مشروع إنشاء المخازن الاستراتيجية للمنتجات والأجهزة الطبية بالعاصمة الإدارية
موسكو ترحب بالسياح العرب.. وخريطة المترو باللغة العربية
بعد 60 عامًا من السيطرة.. سبب الزيارة النادرة للرئيس الصيني لإقليم التبت
«الأعلي للآثار» يكشف سر اكتشاف قطع أثرية بميناء أبوقير البحري
أسعار الذهب اليوم.. ومفاجأة بشأن عيار 21 الآن| فيديو
الولايات المتحدة ترسل ثلاث مدمرات قرب سواحل فنزويلا
كيران كوازي.. أصغر عبقري في تاريخ "سبيس إكس" يقدم استقالته من شركة إيلون ماسك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

محافظ أسيوط : إعادة تشغيل المحاجر وإنشاء مصانع جديدة وحسم فوري للتعديات

إجتماع المجلس التنفيذي بأسيوط
إجتماع المجلس التنفيذي بأسيوط
إيهاب عمر

ترأس اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، لبحث واستعراض الملفات الحيوية والمشروعات الجارية، بما يضمن تعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم مسيرة التنمية المستدامة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ورؤية مصر 2030.

شهد الاجتماع حضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة، و خالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد، واللواء إسماعيل حسين مستشار المحافظ لشئون المكتب الفني، والمستشار محمد محمود كامل وكيل مجلس الدولة، واللواء أحمد كامل مساعد مدير الأمن، والرائد أحمد أسامة مخلوف ممثلًا عن المستشار العسكري، بجانب مديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والأحياء ومسؤولي المشروعات وشركات المرافق.

وفي مستهل الجلسة، استعرض المحافظ ما تحقق من إنجازات في المحور التنموي الجديد الرابط بين أسيوط وطريق البحر الأحمر، والذي يفتح آفاقًا استثمارية واسعة ويدعم مشروعات الدولة القومية. 

ووجه رئيس مركز البداري بتكثيف أعمال التمهيد والتسوية وشق الطريق باستخدام معدات المحافظة ووحدة الإنقاذ السريع.

إعادة تشغيل محطة تكسير المواد المحجرية بالوادي الأسيوطي

كما أعلن عن إعادة تشغيل محطة تكسير المواد المحجرية بالوادي الأسيوطي بعد توقف دام منذ 2011، لتعود بطاقة إنتاجية تصل إلى 120 مترًا مكعبًا في الساعة، وتنتج خامات أساسية لأعمال البناء والرصف. 

إقامة 3 مصانع لإنتاج الإنترلوك والبردورات والسدادات الخرسانية “نيو جيرسي”

وكشف عن خطط لإقامة 3 مصانع لإنتاج الإنترلوك والبردورات والسدادات الخرسانية "نيو جيرسي"، إلى جانب التوسع في مشروعات المباني الجاهزة لخدمة مشروعات البنية التحتية بالمحافظة والمحافظات المجاورة.

وفي جانب الكوادر البشرية، كلف المحافظ بعقد اجتماعات مع مختلف فئات الجهاز الإداري من مهندسين وفنيين وزراعيين وعمال نظافة وغيرهم، لإعادة توزيعهم بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية للمراكز والوحدات المحلية.

أما في ملف حماية المال العام، فقد شدد اللواء هشام أبو النصر على رفع كفاءة العبارات النهرية ومحمية الوادي الأسيوطي، مع تشكيل لجان لحصر المشكلات والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما وجه المحافظ بسرعة إنهاء إجراءات تقنين أراضي الدولة واستكمال أعمال الفحص والمعاينة والتسعير، مع التأكيد على إزالة أي تعديات فور رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية، وتطبيق الغرامة اليومية بحق المخالفين مشددًا على أن أي محاولة للاستيلاء على أراضي الدولة، سواء بالبناء أو الزراعة، ستواجه بحسم كامل ودون تهاون.

وفي ختام الجلسة، وافق المجلس التنفيذي على قبول عدد من التبرعات لصالح صندوق الخدمات والتنمية المحلية، حيث وجه المحافظ الشكر للجهات والأفراد على مشاركاتهم المجتمعية التي تدعم خطط التنمية على أرض أسيوط.

أسيوط محافظ أسيوط اجتماع المجلس التنفيذي طريق البحر الأحمر المحور التنموي محطة تكسير المواد المحجرية الوادي الأسيوطي الإنترلوك مشروعات المباني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البلوجر نورهان حفظي

بعد القبض عليها.. مفاجآت عثر عليها بشنطة البلوجر نورهان حفظي

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساء خميس.. بدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساء خميس.. بدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

شريف الدسوقي

شريف الدسوقي يكشف حقيقة تسبب بدرية طلبة في بتر قدمه

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

الدكتور حسام عبد الغفار

متحدث الصحة يحسم الجدل بشأن احتواء النودلز على مواد مسرطنة

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن اليوم.. أسعار الفراخ والبانيه بالأسواق اليوم الخميس 21-8-2025

بدرية طلبة

أول تعليق من أشرف زكي بعد التحقيق مع بدرية طلبة .. خاص

صورة أرشيفية

لغز وفاة يتحول إلى جريمة.. زوج ينهي حياة زوجته بـ مُلة السرير في سوهاج

ترشيحاتنا

روكي الغلابة

إيرادات السينما أمس.. درويش يتصدر شباك التذاكر ودنيا سمير غانم بالمركز الثالث

مرسيدس أورتيغا

تكريم المخرجة والكاتبة الإسبانية مرسيدس أورتيغا في مهرجان الإسكندرية السينمائي

انت وحدك

قبل إذاعتها .. شاهد بوستر ثالث حكايات" ما تراه ليس كما يبدو"

بالصور

تريند السوشيال ميديا .. من هو أوتاكا صديق هدير عبد الرازق

اوتاكا
اوتاكا
اوتاكا

إطلالة صيفية .. نسرين طافش تستعرض جمالها

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

دون مكياج.. سلمى أبو ضيف تتألق بإطلالة بسيطة

سلمى أبو ضيف
سلمى أبو ضيف
سلمى أبو ضيف

لوك جديد.. هنا الزاهد تخطف الأنظار في أحدث ظهور

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

المزيد