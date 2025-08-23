قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فى ذكراه.. قصة زواج عبد السلام النابلسي الغربية وإعلان إفلاسه
الكيمى كو.. شوبير يرد على هتافات جمهور الزمالك ضد نجله
موسكو: 67 مواطناً روسياً وأقاربهم لا يزالون في قطاع غزة
رئيس هندسية ستاد النادي الأهلي يكشف مفاجأة بشأن المشروع في نوفمبر 2026
هل الاحتفال بالمولد النبوي بدعة؟.. سنة حسنة مستحبة بشرط
عمرو الدردير يهاجم منتقدي خوان الفينا :على أي أساس زيزو أفضل منه؟
السبب زيزو.. إيهاب الخطيب ينتقد خوان الفينا نجم الزمالك
بوتين: موسكو وواشنطن تناقشان العمل معاً في القطب الشمالي وألاسكا
منافس الأهلي..إبراهيم عبد الجواد يثير الجدل بشأن الدوري هذا الموسم
أول تعليق من السفير الأمريكي لدى تل أبيب على تقرير الأمم المتحدة بشأن المجاعة في غزة
موعد مباراة الزمالك أمام فاركو بالدوري المصري والقناة الناقلة
آية لها ثواب عاجل وآخر آجل.. تحصن البيوت من الشرور فهل تعرفها؟
منافس الأهلي..إبراهيم عبد الجواد يثير الجدل بشأن الدوري هذا الموسم

طرح الإعلامي ابراهيم عبد الجواد سؤالاً مثير بشأن الدوري المصري هذا الموسم.

وكتب ابراهيم عبد الجواد:"هل الزمالك يقدر ينافس الأهلي وبيراميدز الموسم دا؟".

وكان قد علق سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، على أداء أندية و لاعبي الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد 2025/2026.

وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي ابراهيم فايق: بداية الدوري مش الأفضل لكل الفرق، لكن في رأيي المصري هو أفضل فريق فنيًا حتى الآن، بيقدّم كرة منظمة ومختلفة".

وتابع :الزمالك عنده رتم وشراسة، وده واضح من أول 3 مباريات، في تغيّر واضح عن السنين اللي فاتت.

ومنح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية اليوم السبت.
ويستأنف الفريق تدريباته مساء غدا الأحد على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا للقاء فاركو المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.


وكان الزمالك خاض مرانه مساء اليوم الجمعة بصورة طبيعية على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد للمباراة المقبلة.


ويستضيف الزمالك نظيره فاركو في التاسعة مساء يوم الثلاثاء المقبل على ستاد السلام في إطار الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.
وكان فريق الزمالك فاز على نظيره مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الخميس، على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

