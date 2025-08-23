قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حركة انقلابية على المخابرات الأمريكية من إدارة ترامب
أفضل أعمال شهر المولد النبوي.. 10 أمور تجعله بداية خير لحياتك القادمة
أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 23-8-2025
مجزرة الفجر بخان يونس.. 14 شهيدًا بينهم رضيع في قصف إسرائيلي غادر
الفراخ الحمراء انخفضت.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبيض بالأسواق اليوم
سوريا تعلن حذف صفرين من عملتها في محاولة لتحقيق الاستقرار النقدي
فى ذكراه.. قصة زواج عبد السلام النابلسي الغربية وإعلان إفلاسه
الكيمى كو.. شوبير يرد على هتافات جمهور الزمالك ضد نجله
موسكو: 67 مواطناً روسياً وأقاربهم لا يزالون في قطاع غزة
رئيس هندسية ستاد النادي الأهلي يكشف مفاجأة بشأن المشروع في نوفمبر 2026
هل الاحتفال بالمولد النبوي بدعة؟.. سنة حسنة مستحبة بشرط
عمرو الدردير يهاجم منتقدي خوان الفينا :على أي أساس زيزو أفضل منه؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

استغلي انخفاض سعره.. طريقة عمل مربى الليمون الأضاليا

الليمون الأضاليا
الليمون الأضاليا
أسماء عبد الحفيظ

مع دخول موسم الليمون الأضاليا وانخفاض سعره في الأسواق، أصبح الوقت مثالياً للاستفادة من فوائده الصحية وتحضيره في وصفات منزلية رائعة، وعلى رأسها مربى الليمون الأضاليا التي تتميز بمذاقها اللذيذ ورائحتها المنعشة، بجانب قيمتها الغذائية العالية التي تدعم المناعة وتحافظ على صحة الجهاز الهضمي.

الليمون الأضاليا

طريقة عمل مربى الليمون الأضاليا

في هذا المقال نستعرض معكِ طريقة عمل مربى الليمون الأضاليا خطوة بخطوة، لتقدمي لعائلتك وجبة إفطار أو عشاء صحية مع الخبز الطازج أو البسكويت، للشيف سلوى سمير.

الليمون الأضاليا

فوائد مربى الليمون الأضاليا

  • غني بفيتامين C الذي يقوي المناعة ويقي من نزلات البرد.
  • يساعد على تنقية الجسم من السموم.
  • يساهم في تحسين الهضم بفضل الألياف.
  • يمنح الجسم طاقة طبيعية عند تناوله مع الخبز أو الشوفان.
الليمون الأضاليا

المقادير طريقة عمل مربى الليمون الأضاليا 

  • 1 كيلو ليمون أضاليا طازج.
  • 1 كيلو سكر.
  • 4 أكواب ماء.
  • عصير ليمونة واحدة لزيادة الطعم وحفظ المربى

طريقة عمل مربى الليمون الأضاليا

  • اغسلي الليمون جيداً وقطعيه إلى شرائح رفيعة مع إزالة البذور.
  • ضعي الشرائح في وعاء به ماء واتركيها منقوعة لمدة 24 ساعة مع تغيير الماء مرتين للتخلص من المرارة الزائدة.
  • في اليوم التالي، صفي الليمون وضعيه في حلة مع 4 أكواب ماء، واتركيه يغلي حتى يطرى القشر.
  • أضيفي السكر وعصير الليمون، وقلبي جيداً حتى يذوب السكر.
  • اتركي الخليط على نار هادئة حتى يتماسك القوام حوالي 45 دقيقة إلى ساعة.
  • اختبري المربى بوضع ملعقة صغيرة على طبق بارد؛ إذا تماسكت فهي جاهزة.
  • ضعي المربى في برطمانات معقمة وأغلقيها بإحكام.

طريقة عمل مربى الليمون الأضاليا

  • قدمي مربى الليمون الأضاليا مع التوست المحمص أو استخدميها كحشوة للكيك والبسكويت.
  • تحويل الليمون الأضاليا إلى مربى ليس فقط طريقة لذيذة للحفاظ عليه، بل هو أيضًا استغلال ذكي لانخفاض سعره في الموسم، مما يمنحكِ وصفة اقتصادية وصحية في آن واحد
الليمون الليمون الأضاليا موسم الليمون الأضاليا طريقة عمل مربى الليمون الأضاليا مربى الليمون فوائد مربى الليمون الأضاليا المقادير طريقة عمل مربى الليمون الأضاليا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الدبلومات 2025

الهندسة 97.7% والتجارة 93.8% والعلوم الإدارية 70.3%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

حجز تذاكر القطارات من المنزل بخطوة واحدة

بدون تذكرة ورقية.. طريقة حجز تذاكر القطارات من المنزل بخطوة واحدة

الزمالك

حقيقية فتح النائب العام تحقيقات مع مجلس إدارة الزمالك في إهدار المال العام

الذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 23 أغسطس 2025 في مصر

حالة الطقس

شديد الحرارة رطب نهارا.. موعد انتهاء الموجة الحارة وانخفاض 6 درجات مئوية

محمد النني

زوجة النني الأولى تثير الجدل بتعليق غامض .. ماذا يحدث؟

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم السبت

وائل جمعة

ليس محمد صلاح.. وائل جمعة يكشف عن مرشحه لجائزة أفضل لاعب إفريقي

ترشيحاتنا

الريحان

رخيصة الثمن.. الكشف عن نبته خضراء تحمي من السرطان وأمراض القلب

ساندوتش فيليه تشيز ستيك

زي الجاهز.. طريقة تحضير ساندوتش فيليه تشيز ستيك

صينية الباذنجان بالفراخ

طريقة عمل صينية الدجاج بالباذنجان والشمر

بالصور

شيفروليه تعلن إيقاف بيع هذه السيارات فجأة بسبب عيب خطير

شيفروليه
شيفروليه
شيفروليه

استغلي انخفاض سعره.. طريقة عمل مربى الليمون الأضاليا

الليمون الأضاليا
الليمون الأضاليا
الليمون الأضاليا

ألم الظهر وتعب مستمر.. علامات ارتفاع الكوليسترول عند النساء

الكوليسترول
الكوليسترول
الكوليسترول

طريقة سلق الذرة مثل المعلبات الجاهزة بمذاق حلو

طريقة سلق الذرة مثل المعلبات الجاهزة بمذاق حلو
طريقة سلق الذرة مثل المعلبات الجاهزة بمذاق حلو
طريقة سلق الذرة مثل المعلبات الجاهزة بمذاق حلو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

المزيد