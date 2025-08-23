استغلي انخفاض سعره.. طريقة عمل مربى الليمون الأضاليا

مع دخول موسم الليمون الأضاليا وانخفاض سعره في الأسواق، أصبح الوقت مثالياً للاستفادة من فوائده الصحية وتحضيره في وصفات منزلية رائعة، وعلى رأسها مربى الليمون الأضاليا التي تتميز بمذاقها اللذيذ ورائحتها المنعشة، بجانب قيمتها الغذائية العالية التي تدعم المناعة وتحافظ على صحة الجهاز الهضمي.

طريقة عمل مربى الليمون الأضاليا

في هذا المقال نستعرض معكِ طريقة عمل مربى الليمون الأضاليا خطوة بخطوة، لتقدمي لعائلتك وجبة إفطار أو عشاء صحية مع الخبز الطازج أو البسكويت، للشيف سلوى سمير.

فوائد مربى الليمون الأضاليا

غني بفيتامين C الذي يقوي المناعة ويقي من نزلات البرد.

يساعد على تنقية الجسم من السموم.

يساهم في تحسين الهضم بفضل الألياف.

يمنح الجسم طاقة طبيعية عند تناوله مع الخبز أو الشوفان.

المقادير طريقة عمل مربى الليمون الأضاليا

1 كيلو ليمون أضاليا طازج.

1 كيلو سكر.

4 أكواب ماء.

عصير ليمونة واحدة لزيادة الطعم وحفظ المربى

طريقة عمل مربى الليمون الأضاليا

اغسلي الليمون جيداً وقطعيه إلى شرائح رفيعة مع إزالة البذور.

ضعي الشرائح في وعاء به ماء واتركيها منقوعة لمدة 24 ساعة مع تغيير الماء مرتين للتخلص من المرارة الزائدة.

في اليوم التالي، صفي الليمون وضعيه في حلة مع 4 أكواب ماء، واتركيه يغلي حتى يطرى القشر.

أضيفي السكر وعصير الليمون، وقلبي جيداً حتى يذوب السكر.

اتركي الخليط على نار هادئة حتى يتماسك القوام حوالي 45 دقيقة إلى ساعة.

اختبري المربى بوضع ملعقة صغيرة على طبق بارد؛ إذا تماسكت فهي جاهزة.

ضعي المربى في برطمانات معقمة وأغلقيها بإحكام.

