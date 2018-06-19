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ديني

عالم أزهري يوضح حكم الكذب لإخفاء الصدقة

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 11:13 م
صدى البلد
عمرو مصطفى
قال الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا إنه لا يجوز الكذب لإخفاء الصدقة لأن الكذب بجميع صوره حرام إلا في حالات ثلاث وهي إنقاذ نفس بريئة من القتل أو لتضليل العدو أو لاستمرار الحياة الزوجية.

وأضاف الأطرش لـ" صدى البلد" خلال اجابته على سؤال شخص يقول تصدقت بمبلغ صغير وأردت أن أخفي ذلك على الشخص الذي يجمع هذه الأموال لعدم وجود صندوق بالمسجد فقلت له عثرت علي هذا المبلغ فإذا لم تجد صاحبها فضعها في مصاريف المسجد فهل هذا جائز؟ قائلا لا يجوز وحُسبت عليك كذبة.. لافتا الى انه ليس بالضروري ان تكون الصدقة بمبلغ كبير المهم ان تكون خالصة لوجه الله تعالى ولو كانت بشق تمرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فعليك ان تتوب وتستغفر الله على هذا الذنب وستقبل صدقتك إن شاء الله.

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