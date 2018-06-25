ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

بعد أزمة محمد صلاح ..15 معلومة عن رمضان قديروف

الإثنين 25/يونيو/2018 - 12:11 م
صدى البلد
نهى حمدي
استقبال حار وظهور متكرر لرئيس الشيشان "رمضان قديروف" إلى جانب محمد صلاح، لاعب المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي، منذ اللحظات الأولى التي خطى بها العالمي "مو صلاح" مع المنتخب المصري، فقد التقطت عدسة الكاميرا صور وهو يصاحب صلاح في سيارته الخاصة، وبعدها داخل الملعب.

وأخيرًا كانت حفل العشاء الذي استضاف فيه فريق المنتخب المصري، والتي قام فيها بمنح "صلاح" حق المواطنة الفخرية الشيشانية تقديرا لما يقدمه في أوروبا وكونه خير سفير للعالم العربي والإسلامي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لتشعل تلك الصور المتتاليية الرأي العام الأوروبي واحاديث الصحف الغربية التي انتقدت صلاح كونه يقف إلى جوار رئيس دولة يدعم الإرهاب، فمن هو "رمضان قديروف" وتاريخه؟، نستعرض لكم معلومات عنه.

1- تولى "قديروف" رئاسة الشيشان عام 2007 ، ليحل محل "آلو ألخانوفو".
2- قبل توليه الرئاسة كان ضمن صفوف الثوار بالشيشان.
3- يحظى "قديروف" بأهمية كبيرة بالنسبة للكرملين، فهو يحكم الدولة الأغلبية بها مسلمين.
4- يعتبر رمضان من أكبر أنصار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حتى أنه صرح من قبل بأنه مستعد للموت فداء بوتين.
5- أسس نادي قتالي أطلق عليه اسم (أخمات) وأقام دورة ألعاب مصارعة حرة سنوية عرفت بأسم كأس رمضان قاديروف.
6- متهم من قبل منظمات حقوق الإنسان بخرق القانون الدولي، نتيجة جرائمه بدولة الشيشان.
7- يجيد فنون القتال والدفاع عن النفس، وفي أحد المرات عاقب وزير الرياضة بخوض مباراة ملاكمة معه.
8- يداوم على ارتداء مسبحة حول رقبته، إلى جانب مسبحة إليكترونية أخرى يمسكها بيده نظرا لتدينه
9- جمد أرصدة الرئيس الأمريكى الأسبق باراك أوباما ومنعه من دخول الشيشان .
10- من أكبر مرودي فكر مقاطعة المنتجات الغربية ويرفض استخدامها ويحذر المقربين منه من التعامل معها.
11- شارك فى أحد أفلام المغامرات مع عدد كبير من نجوم هوليوود.
12- ظهر عام 2010 وهو يغسل الكعبة المشرفة برفقة أمير مكة.
13- يحتفظ بشعرة من شعرات الرسول محمد "ص" بوضعها داخل "مسجد أحمد قاديروف" المركزي في الشيشان.
14- عام 2009 صرح رمضان قاديروف بموافقته على القتل فيما يتعلق بقضايا الشرف، فهو يؤمن بأن الزوجات ملك لأزواجهن.
15- تعرض لمحاولتين اغتيال الأولى عام 2009، والثانية عام 2015.



ترشيحاتنا

مدبولي: 15 يوليو تسليم 552 شقة في القاهرة الجديدة بدار مصر

رشا مجدي: مباراة مصر والسعودية حافلة بالندية والإثارة

رجل أعمال سعودي يحذر من أذناب النظام التركي

مدبولي يشهد توقيع اتفاق بين التعليم العالي وجامعة ليفربول.. فيديو

وزير التموين لوفد الفلاحين: الحكومة لن تخذل المزارعين.. صور

تعرف على بدائل الطريق الداخلي لمطار القاهرة المتجه للسويس

في عيد ميلادها.. معلومات لا تعرفها عن نهال عنبر

الطويلة: اتحاد الكرة شريك متضامن في عقد إبراهيم حسن

كأس العالم 2018 .. إسبانيا فى مهمة صعبة أمام المغرب اليوم

الأرجنتين يؤدي المران الاخير قبل مواجهة نيجيريا في كأس العالم

تواصل الاشتباكات بين قوات النظام والمعارضة في ريف درعا

قمة عربية بين مصر والسعودية بمونديال روسيا اليوم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الداخلية لمساعديه: قطعنا شوطًا كبيرًا فى حربنا ضد الإرهاب.. نعمل كتفا بكتف فى الملحمة الوطنية مع الجيش بسيناء.. منظومة مرورية شاملة لتنظيم الحركة المرورية.. صور

نجوى كرم تخطف الأنظار بإطلالتها فى باريس.. صور

شاهد.. 3 طفلات متفوقات عالميا يبتكرن تطبيقا لسد جوع الفقراء

سلوى شقير .. 10 معلومات عن الفنانة اللبنانية فى ذكرى ميلادها

منتخب مصر يؤدي مرانه الأخير استعدادا للسعودية.. صور

فيديو

مرشح المعارضة التركية: الانتخابات الرئاسية غير نزيهة.. فيديو
وزير الداخلية: جاهزون لمواجهة أي مخطط لاستهداف الدولة.. فيديو
رشا مجدي: مباراة مصر والسعودية حافلة بالندية والإثارة
تعرف على بدائل الطريق الداخلي لمطار القاهرة المتجه للسويس
أسعار العملات الأجنبية والذهب اليوم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك لمباراة مصر والسعودية في كأس العالم ؟

ما هي توقعاتك لمباراة مصر والسعودية في كأس العالم ؟