بعد أزمة محمد صلاح ..15 معلومة عن رمضان قديروف

استقبال حار وظهور متكرر لرئيس الشيشان "رمضان قديروف" إلى جانب محمد صلاح، لاعب المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي، منذ اللحظات الأولى التي خطى بها العالمي "مو صلاح" مع المنتخب المصري، فقد التقطت عدسة الكاميرا صور وهو يصاحب صلاح في سيارته الخاصة، وبعدها داخل الملعب.



وأخيرًا كانت حفل العشاء الذي استضاف فيه فريق المنتخب المصري، والتي قام فيها بمنح "صلاح" حق المواطنة الفخرية الشيشانية تقديرا لما يقدمه في أوروبا وكونه خير سفير للعالم العربي والإسلامي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لتشعل تلك الصور المتتاليية الرأي العام الأوروبي واحاديث الصحف الغربية التي انتقدت صلاح كونه يقف إلى جوار رئيس دولة يدعم الإرهاب، فمن هو "رمضان قديروف" وتاريخه؟، نستعرض لكم معلومات عنه.



1- تولى "قديروف" رئاسة الشيشان عام 2007 ، ليحل محل "آلو ألخانوفو".

2- قبل توليه الرئاسة كان ضمن صفوف الثوار بالشيشان.

3- يحظى "قديروف" بأهمية كبيرة بالنسبة للكرملين، فهو يحكم الدولة الأغلبية بها مسلمين.

4- يعتبر رمضان من أكبر أنصار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حتى أنه صرح من قبل بأنه مستعد للموت فداء بوتين.

5- أسس نادي قتالي أطلق عليه اسم (أخمات) وأقام دورة ألعاب مصارعة حرة سنوية عرفت بأسم كأس رمضان قاديروف.

6- متهم من قبل منظمات حقوق الإنسان بخرق القانون الدولي، نتيجة جرائمه بدولة الشيشان.

7- يجيد فنون القتال والدفاع عن النفس، وفي أحد المرات عاقب وزير الرياضة بخوض مباراة ملاكمة معه.

8- يداوم على ارتداء مسبحة حول رقبته، إلى جانب مسبحة إليكترونية أخرى يمسكها بيده نظرا لتدينه

9- جمد أرصدة الرئيس الأمريكى الأسبق باراك أوباما ومنعه من دخول الشيشان .

10- من أكبر مرودي فكر مقاطعة المنتجات الغربية ويرفض استخدامها ويحذر المقربين منه من التعامل معها.

11- شارك فى أحد أفلام المغامرات مع عدد كبير من نجوم هوليوود.

12- ظهر عام 2010 وهو يغسل الكعبة المشرفة برفقة أمير مكة.

13- يحتفظ بشعرة من شعرات الرسول محمد "ص" بوضعها داخل "مسجد أحمد قاديروف" المركزي في الشيشان.

14- عام 2009 صرح رمضان قاديروف بموافقته على القتل فيما يتعلق بقضايا الشرف، فهو يؤمن بأن الزوجات ملك لأزواجهن.

15- تعرض لمحاولتين اغتيال الأولى عام 2009، والثانية عام 2015.







