روسيا وكرواتيا .. اللجوء لركلات الترجيح بعد التعادل في الوقت الإضافي..فيديو

بدأ منتخب روسيا المباراة بشكل قوي مستغلا عامل الجمهور، الذي يشجع لصالحها أمام كرواتيا.



وفي الدقيقة 4 ضغط هجوم منتخب روسيا من أجل تسجيل الهدف الأول عن طريق تسديدة من داخل منطقة الجزاء، إلا أن المدافع ديان لوفرين تصدى لها لتخرج لركلة ركنية.



وبدأ منتخب كرواتيا في رد الفعل وتشكيل خطورة على مرمى روسيا بهجمة في الدقيقة 7 استحوذ عليها المهاجم ربيتش وسددها نحو المرمى إلا أن الحارس الروسي تصدى لها ببراعة.



وواصل منتخب كرواتيا الضغط على دفاعات الدب الروسي، وذلك عن طريق كرة عرضية أرسلت نحو اللاعب ربيتش بالدقيقة 10 إلا أن دفاع منتخب روسيا تصدى لها من جديد.



وأهدر منتخب كرواتيا فرصة هدف حقيقي وذلك بعدما أخطأ المهاجم ماندزوكيتش استقبال الكرة العرضية في الدقيقة 11.



وتراجع منتخب روسيا إلى خطوطه الخلفية واستقر على أن يعتمد على الهجمات المرتدة، وذلك رغمًا عنه بسبب الضغط المستمر الذي شكله لاعبي منتخب كرواتيا على دفاعات الدب الروسي.



وفى الدقيقة 16 سدد نجم وسط الملعب راكيتيتش ركلة حرة بشكل سيئ فوق عارضة الحارس الروسي، وجاء الرد سريعا من منتخب روسيا عن طريق هجمة مرتدة منظمة من الجانب الأيمن إلا أن الحارس الكرواتي تصدى لها.



وواصل منتخب روسيا الاعتماد على الهجمات المرتدة حتى وصلت الكرة الي المهاجم تشرشيف على حدود منطقة الجزاء ليباغت مدافعي منتخب كرواتيا ويسدد كرة صاروخية من خراج منطقة الجزاء تعلن عن الهدف الاول للدب الروسي بالدقيقة 32



وفي رد فعل سريع نجح منتخب كرواتيا من التعادل بهدف عن طريق الكرواتي كراماريتش والذي استقبل عرضية من زميله ماندزوكيتش بالدقيقة 41



وواصل المنتخبان تبادل الهجمات بعد هدف التعادل حيث اشتعلت المباراة في تلك الأحيان ولكن لم يشكل أي منهما الخطورة على مرمى الآخر حتى احتسب الحكم دقيقتين وقت بدل من ضائع لم يشكل أي منهما خطورة خلالهما.



بدأ الشوط الثاني بضغط قوي من جانب منتخب كرواتيا والذي يبحث عن مباغتة نظيره منتخب روسيا بهدف ثان في أول الشوط.



واستحوذ منتخب كرواتيا على الكرة ولكنه استحواذ سلبي بدون أي تشكيل خطورة على مرمى الدب الروسي والذي لجأ هو الآخر إلى التراجع للمناطق الخلفية وانتظار أخطاء كرواتيا لتنفيذ الهجمات المرتدة.



ووقف الحظ أمام منتخب كرواتيا واللاعب سافيتش حيث سدد الأخير كرة قوية من داخل منطقة الجزاء وسط غفلة من دفاع الدب الروسي إلا أن القائم الأيمن وقف مع اصحاب الأرض ومنظمي البطولة ورفض الإعلان عن ثاني أهداف منتخب كرواتيا بالدقيقة 60.



وفي الدقيقة 61 حصل منتخب روسيا على ركلة ركنية ولكنه فشل في تشكيل خطورة على مرمى منتخب كرواتيا وتمكن الحارس من التصدي لها بسلاسة.



وفي الدقيقة 71 كانت أول خطورة حقيقة لصالح منتخب روسيا وذلك عن طريق كرة عرضية داخل منطقة الجزاء سددها المهاجم بدقة، ولكنها علت العارضة ولم تسكن شباك منتخب كرواتيا.



وبالدقيقة 75 كاد منتخب كرواتيا قريب من أن يخطف الهدف الثاني عن طريق تسديدة لوكا مودريتش ولكنها اصطدمت بخط الدفاع لتخرج ركلة ركنية لصالح كرواتيا،ولكنهم فشلوا في استغلالها بشكل جيد.



وحصل منتخب روسيا على كرة حرة خطيره على جانب مرمى منتخب كرواتيا ولكن لم تشكل اي خطورة على مرمى كرواتيا بالدقيقة 81.



و حاول منتخب كرواتيا استغلال الخمس دقائق وقت بدل من ضائع الذي احتسبهم الحكم في تسجيل هدف خاطف ولكن دفاعات الدب الروسي كانت تقف امام كل تلك المحاولات.



واتجهت المباراة للأشواط الإضافية وبدأ الشوط الإضافي الأول بضغط قوي من جانب منتخب كرواتيا،وتراجع من الدب الروسي.



وبعد مرور دقائق من الشوط الإضافي الأول بدأت علامات الإرهاق تظهر على لاعبي منتخب كرواتيا وهو الامر الذي أجبر المدير الفني زالاتش على اجراء تبديل اضطراري.



وفي الدقيقة 99 سقط احد لاعبي منتخب روسيا في منطقة جزاء ولكن الحكم لم يحتسب اي قرار .



وفي الدقيقة 103 نجح منتخب كرواتيا من اضافة الهدف الثاني بالمباراة عن طريق دومجافي فيدا بالدقيقة.





وبدأ منتخب روسيا الشوط الإضافي الثاني بالضغط الكبير على دفاعات منتخب كرواتيا وذلك في محاولة منهم في تسجيل هدف التعديل النتيجة.



وحاول منتخب روسيا تعديل النتيجة حتى نجح في ادراك هدف التعادل بالدقيقة 115 عن طريق ماريو فيرنانديز من كرة رأسية.



وانتهى الوقت الإضافي بالتعادل الايجابي بهدفين لمثليهما ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح

لجأ منتخبا كرواتيا وروسيا الي ركلات الترجيح وذلك بعدما تعادلًا في الوقت الأصلي والإضافي بهدفين لكل منتخب بالمباراة التي تقام في إطار دور الـ8 من عمر منافسات كأس العالم.