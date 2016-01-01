طعام البشر في العصر الجليدي.. نباتات سامة ولحم نيئ.. صور

عثر العلماء على جسد لرجل من العصر الجليدي، بالقرب من نهر جليدي مجمد، وكان قد عاش قبل 5300 عام وتم الاحتفاظ بجسده في الجليد لآلاف السنين حتى تم اكتشافه في عام 1991، وعلى الرغم من اكتشافه طوال هذه المدة لكن تمكن العلماء مؤخرا من معرفة العديد من جوانب حياته، من ضمنها الطعام الذي تناوله قبل وفاته.



كان جسد الرجل الجليدي متوازن لدرجة كبيرة، حيث كشف العلماء أن العشاء الأخير له كان محتوى على الدهون بنسبة 50% وهو أعلى بكثير من معدل الدهون في النظام الغذائي الحديث والذي يصل إلى 10% فقط، وتبين أن الوجبة الأخيرة للرجل الجليدي كانت "ماعز بري" وهو غني بالدهون، ولحوم الغزلان الحمراء، ونوع من الحبوب القديمة تسمى "السرخس" وهو سام، وفقًا لـ"bbc".



هذا النظام الغذائي الذي تناوله الرجل الجليدي كان محط دراسة، نشرت في علم الأحياء الحالي، وتعطي لمحة عن الطعام الذي تناوله أسلافنا، على الرغم من أن رجل الثلج لم يتناول طعام مطهي، كان هناك جانب سلبي لنظامه الغذائي.



كان لديه بالفعل علامات انسداد الشرايين في وقت وفاته، ربما يكون قد مات في المعركة ، حيث كان يعاني من عدة جروح في جسده وكان يحمل أسلحة ، بما في ذلك فأس نحاس.



ويقول الدكتور فرانك مايزنر، من معهد يوراك لبحوث دراسات المومياء في بولزانو بإيطالياك "إذا كنت تفكر في الارتفاع الذي كان يتصيده رجل الثلج ، فإنك تحتاج إلى هذا النوع من إمدادات الطاقة".



وأضاف فرانك: "وأفضل طريقة للقيام بذلك هي عن طريق تناول الدهون ، وهذا يعطيك الطاقة اللازمة للبقاء في هذه البيئة القاسية".