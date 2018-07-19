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رياضة

رئيسة كرواتيا احتضنت 467 شخصا خلال المونديال

الخميس 19/يوليه/2018 - 05:54 م
صدى البلد
نشر موقع أوبتا سبورت هي شركة متخصصة في جمع ونشر الإحصائيات الرياضية عدد الأحضان التي احتضنتها رئيسة كرواتيا كوليندا كيتاروفيتش خلال بطولة كأس العالم الأخير بروسيا 2018.

حضنت رئيسة كرواتيا 96 لاعبا بالمونديال و36 إداريا و314 مشجعا و9 مدربين و7 حكام و5 رؤساء دول طوال فترة البطولة بإجمالي 467.

وحظيت رئيسة كرواتيا بشهرة واسعة خلال فترة المونديال واشتهرت بدعمها للمنتخب الكرواتي من داخل الملعب مرتدية قميص الفريق الكرواتي.

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