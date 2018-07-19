رئيسة كرواتيا احتضنت 467 شخصا خلال المونديال

نشر موقع أوبتا سبورت هي شركة متخصصة في جمع ونشر الإحصائيات الرياضية عدد الأحضان التي احتضنتها رئيسة كرواتيا كوليندا كيتاروفيتش خلال بطولة كأس العالم الأخير بروسيا 2018.



حضنت رئيسة كرواتيا 96 لاعبا بالمونديال و36 إداريا و314 مشجعا و9 مدربين و7 حكام و5 رؤساء دول طوال فترة البطولة بإجمالي 467.



وحظيت رئيسة كرواتيا بشهرة واسعة خلال فترة المونديال واشتهرت بدعمها للمنتخب الكرواتي من داخل الملعب مرتدية قميص الفريق الكرواتي.