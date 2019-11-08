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مرأة

أطعمة مفيدة للرجل والمرأة .. أبرزها الأسماك والحمام

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 09:38 م
صدى البلد
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يعتقد الرجال أن تناول الحمام والأطباق المتنوعة من الأسماك مهمين لاحتوائها على كم كبير من الفوسفور إلا أن أحدث الدراسات العلمية أكدت أن هناك حوالى 12 نوعا من الأطعمة ما بين الخضراوات والفاكهة التى لا يهتم بها الشخص بشكل كبير .

وهذه الأطعمة هى الثوم و الكرفس و البيض النيىء والبطيخ والعسل والفلفل الحار و عصير الليمون والبنجر والأفوكادو و الهليوم والمكسرات والطماطم .

كذلك البطيخ الذى يؤدى إلى زيادة كمية أكسيد النيتريك.

أما العسل فصنفته الدراسة على يزيد منها للرجال والسيدات على حد سواء لإحتوائه على مادة البورون.

الفلفل الحار يحتوى على مواد فعالة لتنشيط الدورة الدموية كما أنه يزيد من إفراز المواد الكيميائية فى الدماغ.

كما أشارت الدراسة إلى أن المكسرات تحتوى على احماض أوميجا 3 والتى تعمل تبقى الهرمون فى ذروته وتمنح الجسم الطاقة اللازمة ، فيما يساعد الهيليوم على الوصول لمستويات عالية من النشوة.
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