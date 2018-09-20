مدير أعمال جميل راتب يكشف مصير فيلمه أطفال الشوارع.. فيديو

كشف هاني التهامي، مدير أعمال الفنان الراحل جميل راتب، عن وصيته قبل وفاته.



وقال " التهامي " في مداخلة هاتفية بالإعلامي كمال ماضي في برنامج "الحياة في مصر" المذاع على قناة " الحياة"، : "جميل راتب كان طالب ان يقام له عزاء، ولكن مع تدهور حالته الصحية رفض إقامة عزاء له".



وتابع: "عرضت عليه إنشاء معرض للصور والجوائز التي حصل عليها، وكان مرحبا بتلك الفكرة"، مضيفا: "قام الراحل بتأليف فيلم باسم «أطفال الشوارع» وكان يريد إخراجه، وأوصاني بخروج ذلك الفيلم إلى النور حال وفاته قبل إنتاجه".