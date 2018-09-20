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فن

إيناس الدغيدى تتعرض لموقف محرج فى مهرجان الجونة السينمائى

الخميس 20/سبتمبر/2018 - 09:57 م
أحمد البهى
نشرت الإعلامية بوسى شلبى عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعى " إنستجرام " فيديو من داخل مهرجان الجونة السينمائى مع المخرجة إيناس الدغيدى.

وداعبت " بوسى " المخرجة إيناس الدغيدى مؤكدة ان إطلالتها جريئة كشخصيتها من حيث لون الفستان ، الا ان " الدغيدى " أكدت لها ان الفستان تعرض الى القطع إثناء دخولها القاعة .


يُذكر أن إدارة الدورة الثانية من مهرجان الجونة السينمائي أعلنت عن انطلاقه اليوم، بحضور عدد من النجوم المصريين والعرب، وأكثر من 150 نجما حول العالم.

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