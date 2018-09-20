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آخر طلبات جميل راتب قبل رحيله عن دنيانا.. فيديو

الخميس 20/سبتمبر/2018 - 09:53 م
جميل راتب
جميل راتب
هاني حسين
قال السيناريست كرم النجار، إن الفنان الراحل جميل راتب كان مؤمنا بالفكر الاشتراكي، وكان عضوا في الحزب الشيوعي بفرنسا.

وأضاف "النجار" في حواره مع الإعلامي كمال ماضي في برنامج "الحياة في مصر" المذاع على قناة "الحياة" قائلا: "جميل راتب قال لي يوم الأربعاء الماضي أثناء تواجده في المستشفى، إنه يرغب في جمع كل أمواله التي جمعها طوال حياته من أجل تشييد تمثال للرئيس الراحل جمال عبد الناصر لأنه كان مؤمنا بفكره وسياسته".

وتابع: "جميل راتب كان ليبراليا، وكان مهتما بمبدأ مساعدة الفقراء، وكان يعطي "بقشيش" لجميع العاملين معه بكافة أعماله الفنية في الخفاء".

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