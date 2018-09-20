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رياضة

عمرو وردة يشتبك مع نجم تشيلسي ويحصل على بطاقة صفراء .. فيديو

الخميس 20/سبتمبر/2018 - 09:57 م
عمرو وردة يشتبك مع
عمرو وردة يشتبك مع نجم تشيلسي
يسرى غازى
دخل النجم المصرى عمرو وردة لاعب فريق باوك اليوناني فى مشادة قوية مع رودريجر لاعب تشيلسي الإنجليزي فى الشوط الثانى من عمر المباراة التى جمعت بين الفريقين .

وتغلب البلوز على الفريق اليونانى بهدف وحيد فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس فى إطار الجولة الاولى من دور المجموعات للدوري الأوروبي.

واشتبك عمرو وردة مع الألماني رودريجر لاعب تشيلسي قبل نهاية المباراة بدقائق خلال ركلة حرة للفريق اليونانى حيث قام لاعب البلوز بضرب وردة فى يده ما أثار غضب اللاعب المصرى وأمسك بوجه المنافس ما اضطر حكم اللقاء لمنح الثنائى بطاقة صفراء.

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