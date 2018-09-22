برلماني يطالب الحكومة بتطوير قطارات الدرجة الثالثة قبل الشتاء

طالب النائب عامر الحناوى، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة دراو بمحافظة أسوان، رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولى، ووزير النقل الدكتور هشام عرفات، بضرورة الاهتمام بتطوير عربات قطارات الدرجة الثالثة خاصة أنها الأكثر تعرضا للحوادث.



وأوضح نائب المصريين الأحرار فى تصريحات له، أن قطار الدرجة الثالثة أو قطار الغلابة كما يطلقون عليه يحتاج إلى تحديث وتطوير كبير، خاصة في القطارات المتوجهة لمحافظات الصعيد والتى لا يوجد فيها زجاج داخل العربات ودورات المياه معطلة والانارة يكون بها مشاكل دائما.



واختتم النائب عامر الحناوي قائلا: "فصل الشتاء قادم واتمني حل هذه المشاكل مراعاة للمواطنين وتوفير خدمة جيدة لهم".

