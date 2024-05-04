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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجمهوريون منافقون.. نائب يهودي يحذر من استغلال حزب ترامب لقانون معاداة السامية

ترامب
ترامب

تسببت الفوضى التي تشهدها جامعة كولومبيا؛ في جدل حاد حول معاداة السامية في الكونجرس؛ كما أعطت دفعة كبيرة للمطالبة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة بين حماس وإسرائيل، وفق ما ذكرت صحيفة بوليتيكو الأمريكية.

وقال  النائب الديمقراطي جيري نادلر ان الجمهوريين يحاولون استخدام معاداة السامية سلاحا في الجدل بشأن احتجاجات الجامعات.

ويمثل نادلر جزءًا كبيرًا من مانهاتن منذ عام 1992، وهو أحد الأعضاء اليهود الأطول خدمة في مجلس النواب.

كما أنه أحد خريجي جامعة كولومبيا، وكان في الحرم الجامعي في عام 1968 عندما قامت الشرطة بطرد المتظاهرين من قاعة هاملتون المناهضين لحرب فيتنام وهو أيضًا مراقب عن كثب لمنطقة الشرق الأوسط وسياسة إسرائيل في الولايات المتحدة، وهو مناصر للحريات المدنية منذ فترة طويلة باعتباره الديمقراطي البارز في اللجنة القضائية بمجلس النواب.

وقاد نادلر الرفض لعدم إقرار قانون مجلس النواب "قانون التوعية بمعاداة السامية" لكن جهوده لم تنجح.

وقاد نادلر  المعارضة لمشروع القانون وسط مخاوف من أنه سيعرض حرية التعبير في الحرم الجامعي للخطر. 

وتمت الموافقة على القانون بأغلبية 320 صوتًا مقابل 91 صوتًا، لكن تلك الأصوات كانت أكثر بكثير مما توقع.

وقال نادلر: "من السهل جدًا دعم شيء يدعي أنه ضد معاداة السامية، ومن الصعب أن تبدأ في الشرح لناخبيك الفروق الدقيقة في سبب عدم قيامك بذلك".

وأضاف أن الحزب الجمهوري يحاول استخدام معاداة السامية كسلاح ضد الديمقراطيين وسط الجدل الدائر حول الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الحرم الجامعي، مع العلم أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تناول العشاء مع أحد منكري الهولوكوست .

وتابع: "الجمهوريون منافقون تمامًا".

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