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أخبار العالم

صحيفة تكشف تفاصيل لقاء عباس وأولمرت في فرنسا

السبت 22/سبتمبر/2018 - 02:32 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
كشفت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية عن تفاصيل لقاء الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أبو مازن، في مقر إقامته بالعاصمة الفرنسية باريس، مساء أمس الجمعة، ورئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، إيهود أولمرت.

وقالت الصحيفة في تقرير نشرته، اليوم السبت، إن أولمرت شدد على أنه لا يدل عن حل الدولتين وأن على الولايات المتحدة وإسرائيل وأوروبا أن يدركوا هذا الأمر، مشيرًا إلى أن هذا الحل ممكن وأن عباس هو الوحيد القادر على إنجازه.

وأضاف أولمرت: "عباس أثبت في الماضي أنه ملتزم في تحقيقه ولهذا أنا أحترمه كثيرا، فهو الشخص الأكثر ذي صلة لهذه العملية في المستقبل، وهو قائد سياسي عظيم، والشخص الأكثر أهمية للتطورات المستقبلية والعلاقات بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

وكان الرئيس عباس وصل مساء الخميس، باريس، في زيارة تستمر يومين، تلبية لدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ويضم الوفد المرافق للرئيس الفلسطيني، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، ونائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ومستشار الرئيس للشئون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير فلسطين لدى فرنسا سلمان الهرفي..

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