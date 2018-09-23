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محافظات

محافظ القليوبية يشارك طالبات الثانوية في طابور الصباح.. صور

الأحد 23/سبتمبر/2018 - 08:30 ص
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
شارك الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، في طابور الصباح بمدرسة الشيماء الثانوية للبنات ببنها، في أول يوم دراسي، بحضور طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقيلوبية، وهالة شندي، نائب وئيس عيئة الابنية التعليمية، حيث أنهت المدارس الاستعدادات الخاصة ببدء الدراسة لاستقبال مليون و300 ألف طالب وطالبة، اليوم الأحد، مع بداية العام الدراسى الجديد 2018 /2019.

قال الدكتور علاء عبد الحليم، محافظ القليوبية، إنه تم تكثيف أعمال رفع الإشغالات والنظافة العامة بالمناطق المحيطة بالمدارس حفاظًا على المظهر الحضارى للمحافظة.

كما يتفقد محافظ القليوبية، عدداً من المدارس مع أول يوم للعام الدراسى الجديد، وستكون المدارس هى " مدرسة مدرسة ابن خلدون ثم مدرسة 25 يناير" بمدينة بنها.

وأوضح المحافظ، أنه تم تشكيل لجان على مستوى الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة لتتولى المرور على جميع المدارس لرصد أي مشكلات في أول يوم دراسي، والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن.

وأكد حرص الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، على الاهتمام بتطوير العملية التعليمية بكل عناصرها سواء من ناحية الكوادر البشرية المؤهلة أو الأبنية والمعدات والمستلزمات المطلوبة لرفع كفاءة التعليم، وكذا بث روح الانتماء والوطنية فى نفوس الطلاب لبناء وطن قوى يعتمد على عقول أبنائه وسواعدهم فى صنع حضارتهم.
محافظ القليوبية يشارك طالبات الثانوية في طابور الصباح.. صور
محافظ القليوبية يشارك طالبات الثانوية في طابور الصباح.. صور
محافظ القليوبية يشارك طالبات الثانوية في طابور الصباح.. صور

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