محافظ القليوبية يشارك طالبات الثانوية في طابور الصباح.. صور

شارك الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، في طابور الصباح بمدرسة الشيماء الثانوية للبنات ببنها، في أول يوم دراسي، بحضور طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقيلوبية، وهالة شندي، نائب وئيس عيئة الابنية التعليمية، حيث أنهت المدارس الاستعدادات الخاصة ببدء الدراسة لاستقبال مليون و300 ألف طالب وطالبة، اليوم الأحد، مع بداية العام الدراسى الجديد 2018 /2019.





قال الدكتور علاء عبد الحليم، محافظ القليوبية، إنه تم تكثيف أعمال رفع الإشغالات والنظافة العامة بالمناطق المحيطة بالمدارس حفاظًا على المظهر الحضارى للمحافظة.





كما يتفقد محافظ القليوبية، عدداً من المدارس مع أول يوم للعام الدراسى الجديد، وستكون المدارس هى " مدرسة مدرسة ابن خلدون ثم مدرسة 25 يناير" بمدينة بنها.





وأوضح المحافظ، أنه تم تشكيل لجان على مستوى الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة لتتولى المرور على جميع المدارس لرصد أي مشكلات في أول يوم دراسي، والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن.



