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رياضة

يوفنتوس ضيفا ثقيلا على فروسينوني بالدوري الإيطالي

الأحد 23/سبتمبر/2018 - 12:03 م
صدى البلد
القسم الرياضي
يحل فريق يوفنتوس ضيفًا ثقيلًا على نظيره فروسينوني، اليوم الأحد، الساعة الثامنة والنصف، على ملعب "مانوزا"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي.

ويدخل فريق يوفنتوس المباراة، من أجل تحقيق الفوز الخامس على التوالي، بعدما حقق الفوز في جميع الجولات الماضية.

وكان أليجري المدير الفني للسيدة العجوز، أكد أمس خلال المؤتمر الصحفي، أن تشيزني سيبدأ في حراسة المرمى، وباولو ديبالا سيبدأ في الهجوم، مشيرًا إلى أنه إذا لعب المباراة بثلاثة في خط الدفاع، قد يرتاح واحد من كانسيلو، ساندرو، أو كوادرادو، وفي حالة الدفاع الرباعي قد يشاركون جميعًا، موضحًا أن ماتويدي وماندزوكيتش قدما الكثير، للفريق الإيطالي، في الأسابيع الماضية، وقد يحتاجوا إلى الراحة اليوم.

وشارك الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس في 5 مباريات منذ انضمامه للفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من ريال مدريد، وتمكن من إحراز هدفين في المباراة الماضية أمام ساسولو.
ويتصدر اليوفي جدول ترتيب فرق الدوري الإيطالي برصيد 12 نقطة، بينما يحتل فروسينوني المركز قبل الأخير برصيد نقطة واحدة فقط.

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