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حوادث

انقضاء الدعوى لـ 7 متهمين في أحداث العدوة

الأحد 23/سبتمبر/2018 - 12:12 م
محمد بديع - مرشد
محمد بديع - مرشد الجماعة الإرهابية
قضت محكمة جنايات المنيا المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة بتأييد الحكم الغيابي الصادر بحق 4 متهمين وانقضاء الدعوى الجنائية لـ7 آخرين لوفاتهم وانعدام المسئولية الجنائية لمتهم واحد لإصابته بالعجز العقلي وعدم اختصاص المحكمة بنظر الجناية لـ4 متهمين وإحالته للنيابة العامة مرة ثانية لإرسال أوراقهم لمحكمة الأحداث لعدم بلوغهم 15 عاما من العمر.

قضت المحكمة بالمؤبد لمحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و63 متهمًا آخرين وبالسجن المشدد 15 سنة لـ66 متهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"باحداث عنف العدوة".

صدر الحكم برئاسة المستشار سليمان الشاهد وبعضوية المستشارين أحمد حسن غلاب ومحمد ضياء عبد الظاهر وبحضور وكيل النائب العام أحمد زهران وسكرتارية أندراوس فهمى وماجد منير.

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