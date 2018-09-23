ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

بالأسماء.. المرشحون بغرفة الشركات السياحية والمندوبون لدى الاتحاد

الأحد 23/سبتمبر/2018 - 05:12 م
صدى البلد
محمد الاسكندرانى
أصدرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، قرارًا وزاريًا بشأن الدعوة لانتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية ومندوبيها لدى الاتحاد المصري للغرف السياحية، ليكون يوم الأربعاء الموافق 31 أكتوبر 2018.

يأتي القرار تتويجًا لجهود الوزارة خلال الأشهر الماضية لإجراء انتخابات الغرف السياحية، بالتنسيق والتعاون المثمر والبناء مع لجنة تسيير أعمال الاتحاد المصري للغرف السياحية، ولجان تسيير أعمال الغرف السياحية والتي تم تشكيلها بالقرار الوزاري رقم 51 لسنة 2018.

فيما حصل "صدى البلد" على صور كشف المرشحين المقبولين لعضوية مجلس إدارة غرفة الشركات السياحية ومندوبي الغرفة لدى الجمعية العمومية للاتحاد المصرى للغرف السياحية.

وقد ترشح على عضوية غرفة الشركات السياحية كل من "تامر على جوده محمد الشاعر ، محمد عبدالفتاح محمد شعيرة ، عمرو لبيب على محمد العكش ، وليد يوسف ابراهيم على خليل ، مجدى محى شكرى صادق ، باسل مصطفى مصطفى السيسى ، محمد فتحى محمد سعد الجندى ، المعتز بالله وجيه محمود ، خالد محمد يسرى مصطفى ، احمد ابراهيم سيد احمد ، علاء محمد السيد الغمرى ، يسرى محمد صالح السعودى ، ايهاب احمد ابراهيم عبدالعال ، اشرف وحيد حسن على ، عاطف بكر بكر عجلان ، حسين محمد السيد حسين ، نادر عياد يوسف جرجس ، مهند صلاح الدين محمد فليفل ، فرج موسى محمد موسى ، السيد كامل يوسف نوفل ، خالد ابراهيم محمد مرزوق ، على ابراهيم على المناسترلى ، صابر جوده سلامه زيد ، اسامه خيرى محروس عبدالحليم ، ياسر سعد سلطان جمعه ، حسلم سلامة جودة الشاعر ، عاطف محمد احمد محمد عجلان ، خالد عبداللطيف المناوى محمد .

فيما جاءت أسماء المرشحين المقبولين لانتخابات عضوية مندوبى الغرفة لدى الاتحاد المصرى للغرف السياحية كل من " ايهاب عبدالعاطى محمد شتدى ، ممدوح لطفى على ابو زيد ، محمد فاروق يوسف سيد ، اسامة نصر محمد احمد ، ناصر حسن محمد تركى ، حسام حامد مصطفى هزاع ، محمد محمود فرج سليمان الجابرى ، وحيد سعد عاصم محمد ، اسامة مصطفى مصطفى السيسى ، احمد أمين أمين سرور الديرى ، حسام السباعى ابوالمجد ابراهيم ، محمد محمود زايد حسن ، محمد عبدالمحسن متولى محمد ، أشرف السعيد ابراهيم صحصاح ، محمد رافت السيد سليم ، عبدالله محمد سيد مرعى ، محمد احمد مصطفى عثمان ، نهى محمد احمد ابراهيم الرفاعى ، محمد فاروق السيد المرسى ، حمزه محمود حمزه طاهر ، عمرو عاطف محمد السيد ، حامد السيد عبدالمعبود ، محمد وهدان يوسف وهدان ، خالد دسوقى جودة الشاعر ، احمد عبدربه عبدربه مصطفى ، وفاء محمد محمود زعير ، محمد الصباحى محمد محمد ، ابراهيم سعيد عليوة السيد ، رضا محمد توفيق زعير .

ومن المقرر أن تفتح الغرفة باب التنازل عن الترشح أو الطعن على المرشحين المقبولين الى اللجنة المشرفة على الانتخابات بوزارة السياحة خلال الفترة من 23 -29 سبتمبر الجارى . 

ومن المقرر أن تعلن اللجنة المشرفة على الانتخابات الكشوف النهائية للمرشحين المقبولين لعضوية مجلس إدارة غرفة الشركات السياحية ومندوبيها لدى الاتحاد المصرى للغرف السياحية عقب البت فى الطعون والتظلمات إن وجدت وذلك خلال الفترة من 30 سبتمبر حتى 7 أكتوبر.

بالأسماء.. المرشحون بغرفة الشركات السياحية والمندوبون لدى الاتحاد
بالأسماء.. المرشحون بغرفة الشركات السياحية والمندوبون لدى الاتحاد

ترشيحاتنا

مباراة الاهلي القادمة.. القلعة الحمراء تستعد لخوض منافسات البطولة العربية

أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو

محمد عمر يكشف كواليس استقالته من قيادة الاتحاد السكندري

ولي العهد يوجه رسالة للسعوديين بمناسبة اليوم الوطني الـ88

صدى البلد ينفرد بنشر آخر فيديو ظهر فيه عادل هيكل قبل وفاته

علاء نبيل يستقر على تشكيل المقاولون العرب أمام الزمالك

كابوس الفراولة.. مخاوف عالمية من انتشار الفاكهة الملغمة بالإبر.. صور

بعد السخرية منها.. مواصفات برج الحوت تكشف سر صمت دينا الشربيني

حقيقة استقدام طاقم مغربي لإدارة لقاء بيراميدز والزمالك

رسميا.. رحيل مضوي عن تدريب الإسماعيلي.. وأبو جريشة يقود الفريق

لأول مرة.. بنت مطروح تشارك في Miss Egypt ملكة جمال مصر

حكاية إنجازات سطرها محمد صلاح للفوز بجائزة أفضل لاعب فى العالم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس جامعة جنوب الوادي يتقدم مهرجان سباق الدراجات الهوائية

ندوة لتمكين سينما المرأة بمهرجان الجونة السينمائي.. صور

رئيس الوزراء يتفقد محطتي المياه والكهرباء بالوليدية.. صور

طلاب بالغردقة يهربون عبر الأسوار في أول أيام الدراسة.. صور

وزير الاتصالات: تراجع الاختراقات الالكترونية في مصر.. صور

فيديو

ياسمين علي لــ صدى البلد: لا أشجع فكرة تقديم ألبوم غنائي .. فيديو
حجازي: أردوغان حول تركيا من بلد بلا أعداء إلى دولة دون أصدقاء.. فيديو
مساعد وزير الخارجية السابق: المصريون في الخارج مصدر قوة السفارات.. فيديو
الشاذلي: مصر قادرة على تحقيق الاستقرار والسلام للشرق الأوسط.. فيديو
محمد الشاذلي: السيسى يعرض رؤية مصر فى أكبر محفل دولي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تدريس مادة الأخلاق بالمدارس والجامعات ؟

هل تؤيد مقترح تدريس مادة الأخلاق بالمدارس والجامعات ؟