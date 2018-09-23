بالأسماء.. المرشحون بغرفة الشركات السياحية والمندوبون لدى الاتحاد

أصدرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، قرارًا وزاريًا بشأن الدعوة لانتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية ومندوبيها لدى الاتحاد المصري للغرف السياحية، ليكون يوم الأربعاء الموافق 31 أكتوبر 2018.





يأتي القرار تتويجًا لجهود الوزارة خلال الأشهر الماضية لإجراء انتخابات الغرف السياحية، بالتنسيق والتعاون المثمر والبناء مع لجنة تسيير أعمال الاتحاد المصري للغرف السياحية، ولجان تسيير أعمال الغرف السياحية والتي تم تشكيلها بالقرار الوزاري رقم 51 لسنة 2018.





فيما حصل "صدى البلد" على صور كشف المرشحين المقبولين لعضوية مجلس إدارة غرفة الشركات السياحية ومندوبي الغرفة لدى الجمعية العمومية للاتحاد المصرى للغرف السياحية.





وقد ترشح على عضوية غرفة الشركات السياحية كل من "تامر على جوده محمد الشاعر ، محمد عبدالفتاح محمد شعيرة ، عمرو لبيب على محمد العكش ، وليد يوسف ابراهيم على خليل ، مجدى محى شكرى صادق ، باسل مصطفى مصطفى السيسى ، محمد فتحى محمد سعد الجندى ، المعتز بالله وجيه محمود ، خالد محمد يسرى مصطفى ، احمد ابراهيم سيد احمد ، علاء محمد السيد الغمرى ، يسرى محمد صالح السعودى ، ايهاب احمد ابراهيم عبدالعال ، اشرف وحيد حسن على ، عاطف بكر بكر عجلان ، حسين محمد السيد حسين ، نادر عياد يوسف جرجس ، مهند صلاح الدين محمد فليفل ، فرج موسى محمد موسى ، السيد كامل يوسف نوفل ، خالد ابراهيم محمد مرزوق ، على ابراهيم على المناسترلى ، صابر جوده سلامه زيد ، اسامه خيرى محروس عبدالحليم ، ياسر سعد سلطان جمعه ، حسلم سلامة جودة الشاعر ، عاطف محمد احمد محمد عجلان ، خالد عبداللطيف المناوى محمد .





فيما جاءت أسماء المرشحين المقبولين لانتخابات عضوية مندوبى الغرفة لدى الاتحاد المصرى للغرف السياحية كل من " ايهاب عبدالعاطى محمد شتدى ، ممدوح لطفى على ابو زيد ، محمد فاروق يوسف سيد ، اسامة نصر محمد احمد ، ناصر حسن محمد تركى ، حسام حامد مصطفى هزاع ، محمد محمود فرج سليمان الجابرى ، وحيد سعد عاصم محمد ، اسامة مصطفى مصطفى السيسى ، احمد أمين أمين سرور الديرى ، حسام السباعى ابوالمجد ابراهيم ، محمد محمود زايد حسن ، محمد عبدالمحسن متولى محمد ، أشرف السعيد ابراهيم صحصاح ، محمد رافت السيد سليم ، عبدالله محمد سيد مرعى ، محمد احمد مصطفى عثمان ، نهى محمد احمد ابراهيم الرفاعى ، محمد فاروق السيد المرسى ، حمزه محمود حمزه طاهر ، عمرو عاطف محمد السيد ، حامد السيد عبدالمعبود ، محمد وهدان يوسف وهدان ، خالد دسوقى جودة الشاعر ، احمد عبدربه عبدربه مصطفى ، وفاء محمد محمود زعير ، محمد الصباحى محمد محمد ، ابراهيم سعيد عليوة السيد ، رضا محمد توفيق زعير .





ومن المقرر أن تفتح الغرفة باب التنازل عن الترشح أو الطعن على المرشحين المقبولين الى اللجنة المشرفة على الانتخابات بوزارة السياحة خلال الفترة من 23 -29 سبتمبر الجارى .





ومن المقرر أن تعلن اللجنة المشرفة على الانتخابات الكشوف النهائية للمرشحين المقبولين لعضوية مجلس إدارة غرفة الشركات السياحية ومندوبيها لدى الاتحاد المصرى للغرف السياحية عقب البت فى الطعون والتظلمات إن وجدت وذلك خلال الفترة من 30 سبتمبر حتى 7 أكتوبر.