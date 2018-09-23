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تعليم

نائب رئيس جامعة القاهرة تتفقد أعمال سير الدراسة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية

الأحد 23/سبتمبر/2018 - 07:19 م
صدى البلد
ابراهيم الديب و مي شاهين
أجرت الدكتورة هبة نوح، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، زيارة لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، تفقدت فيها أعمال استقبال الطلبة، إضافة إلى زيارة معرض الكتب والأعمال اليدوية وكان فى استقبالها الدكتور محمود السعيد، عميد الكلية، والوكلاء ورؤساء الأقسام.

وكانت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة نظمت معرضًا بعنوان "سور الأزبكية" على هامش أسبوع استقبال الطلاب الجدد بالعام الجامعي الجديد، ومن المقرر أن يعرض إصدارات الكلية ومجموعة من الكتب المتخصصة القيمة، ويستمر المعرض للطلبة حتى يوم 27 سبتمبر الجاري. 

يذكر أن فعاليات اليوم الأول لأسبوع استقبال الطلاب الجدد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة شهدت تفقد الدكتور محمود السعيد عميد الكلية والوكلاء سير العمل ومتابعة الاستقبال والترحيب بالطلاب وافتتاح معرض المشغولات اليدوية واستقبال لجان رعاية الشباب للطلبة الجدد.

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