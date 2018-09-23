نائب رئيس جامعة القاهرة تتفقد أعمال سير الدراسة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية

أجرت الدكتورة هبة نوح، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، زيارة لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، تفقدت فيها أعمال استقبال الطلبة، إضافة إلى زيارة معرض الكتب والأعمال اليدوية وكان فى استقبالها الدكتور محمود السعيد، عميد الكلية، والوكلاء ورؤساء الأقسام .





وكانت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة نظمت معرضًا بعنوان "سور الأزبكية" على هامش أسبوع استقبال الطلاب الجدد بالعام الجامعي الجديد، ومن المقرر أن يعرض إصدارات الكلية ومجموعة من الكتب المتخصصة القيمة، ويستمر المعرض للطلبة حتى يوم 27 سبتمبر الجاري.



