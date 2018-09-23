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أخبار البلد

العليا للحج تفجر مفاجأة مدوية حول أسعار رحلات العمرة

الأحد 23/سبتمبر/2018 - 07:32 م
صدى البلد
محمد الاسكندرانى
عقدت اللجنة العليا للعمرة والحج اجتماعا لمناقشة ضوابط موسم عمرة ١٤٤٠ بمقر وزارة السياحة برئاسة مجدي شلبي رئيس اللجنة وبحضور المستشار حمدي أبو زيد - مستشار وزيرة السياحة والمهندس هشام أمين رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة وعضو اللجنة العليا وأشرف شيحة وأحمد ابراهيم أعضاء اللجنة العليا.

وأقرت العليا للعمرة والحج خلال اجتماعها الضوابط الخاصة بالعمرة من حيث المبدأ وتمت مراجعة الإيجابيات والسلبيات بضوابط العام الماضي بالإضافة إلى تقديم مقترحات أخرى جار تدقيقها وسيعلن عنها مع بداية فتح باب العمرة.

وأكدت اللجنة اتفاق جميع التوصيات على سرعة فتح باب العمرة في أقرب فرصة الأمر لمنع التكدس خلال الموسم وقت زيادة الطلب واتاحة الفرصة للمعتمرين للسفر خلال الموسم المنخفض وما يستتبع ذلك من تأثير إيجابي من الناحية الاقتصادية بالإضافة إلى اعتدال أسعار تذاكر السفر فى هذا الوقت.

وتوقعت العليا للحج والعمرة انخفاض التكلفة بنسبة تتراوح من 35 الى 40 %.

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