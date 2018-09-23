شكري يجتمع بنظرائه العرب في نيويورك قبيل انطلاق دورة الأمم المتحدة

جانب من لقاء وزراء خارجية المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة التشاوري في نيويورك اليوم للتباحث حول سبل تفعيل الدور العربي المشترك في التعامل مع مختلف الأزمات في المنطقة. pic.twitter.com/913uMtEvXu — Egypt MFA Spokesman (@MfaEgypt) September 23, 2018

التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأحد، نظيره السعودي والإماراتي والأردني والبحريني، بولاية نيويورك الأمريكية، وذلك قبيل انطلاق أعمال الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.ونشر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة من لقاء شكري بالوزير السعودي عادل الجبير والبحريني، خالد بن أحمد، والإماراتي أنور قرقاش والأردني أيمن الصفدي.وعلق أبو زيد على الصورة قائلًا: "جانب من لقاء وزراء خارجية المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة التشاوري في نيويورك اليوم للتباحث حول سبل تفعيل الدور العربي المشترك في التعامل مع مختلف الأزمات في المنطقة".وكان وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية أنور قرقاش قال إن مباحثاته مع الرئيس عبدالفتاح السيسي في نيويورك كانت إيجابية، مشيرًا إلى أن الإمارات تثق بشكل تام في شقيقتها مصر ودورها الإيجابي والمحوري في المنطقة.وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وصل إلى نيويورك، الجمعة الماضية للمشاركة فى أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 73، ولقاء عدد من الزعماء والمسئولين الأمميين.وتعد الزيارة هي الخامسة للسيسي إلى المنظمة الدولية، حيث حرص منذ توليه رئاسة مصر في يونيو 2014 على المشاركة في جميع دورات الجمعية العامة التي تعقد في شهر سبتمبر من كل عام، ليكون بذلك أول رئيس مصري يحضر 5 دورات متتالية لاجتماعات الجمعية العامة، بل فاق مجموعها جميع قادة مصر منذ إنشاء المنظمة.