محافظ المنيا يحيل مدير مدرسة بأبو قرقاص للتحقيق بسبب إهمال الصيانة

قرر اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، إحالة مدير مدرسة كوم الزهير بمركز أبو قرقاص للتحقيق، وذلك للتقصير في أداء واجبه الوظيفي وعدم جاهزية المدرسة وتردى الأوضاع داخلها.



يأتي قرار المحافظ بناء على التقرير الذي أعدته الوحدة المحلية عقب تفقد العقيد محمد صلاح رئيس المركز للمدرسة، حيث تبين عدم اكتمال أعمال الصيانة الضرورية واللازمة للمدرسة وسوء حالة دورات المياه.



كما قرر المحافظ إحالة طبيبة الوحدة الصحية بالقرية و4 موظفين آخرين للتحقيق لغياب البعض وترك الآخرون العمل دون إذن مما تسبب في نقص الخدمات الطبية والعلاجية داخل الوحدة الصحية للمواطنين وإهمال الحالات المرضية التي تحتاج إلى رعاية وعلاج.



وكان المحافظ قد وجه رؤساء المراكز باستمرار المتابعة الميدانية على جميع المصالح الحكومية والقطاعات الخدمية التي تؤدى خدمات للمواطنين والتعامل بكل حزم وقوة ضد كل من يقصر في خدمة المواطن وأداء المهام الموكلة له.

