البابا تواضروس لـ أقباط أمريكا: تعالوا صيفوا بمصر

أجاب البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية خلال لقائه بخدام كنيسة السيدة العذراء والقديس أثناسيوس الرسولي في هيلز بوروتاونشيب علی عدد من أسئلة الحضور.



"هل الأمور في مصر مستقرة ؟ لأني أرغب فى زيارة مصر وأديرتها أنا وأسرتي"



قداسة البابا: "تيجي تزور مصر ونرحب بك ولو حبيت تصيف كمان .. احنا عملنا المؤتمر الدولي الأول لشباب الكنيسة في مصر وشاركوا وقضوا وقت جميل وزاروا الأهرامات وقناة السويس وعملوا رحلة بحرية من الإسكندرية وباتوا الشباب فى دير مارمينا والشابات فى دير راهبات وقضوا ليلة تسبيح رائعة وزاروا الأوبرا وفيه هاشتاج اسمه #nJoyEgypt واللى عايز يزور مصر أهلًا وسهلًا والوضع تغير تمامًا غير من ٥ سنين."



- هل تفكر الكنيسة فى إنشاء أسقفية للتعليم لمواجهة الفكر الدخيل والتعليم اليوناني والبيزنطي ؟



قداسة البابا: احنا بنفكر في إنشاء مجلس أعلى للتعليم الكنسي ويضم مجموعة من الآباء الأساقفة والكهنة المتخصصين في التعليم القبطي الأرثوذكسي وطبعًا احنا عايزين حركة دراسية. وأنتم هنا محتاجينها أكثر، لأن الكتب هنا قليلة وعلشان كده شباب كثيرة بتقرأ كتابات أخرى بنفكر ونحاول ندعم الكليات الأكليريكية والمعاهد الدينية وحاليًا فيه راهب بيدرس في روسيا ورهبان بيدرسوا في اليونان وفي إنجلترا وفي أمريكا وعندنا ناس بتدرس من إثيوبيا وإريتريا وروسيا وأرمينيا وهكذا ، يعني في حركة حتى لو خطوات قليلة وبنعمة المسيح نبني أكثر.



- كيف ننشط خداما لديهم اهتمامات كثيرة غير الخدمة ؟



قداسة البابا: ماهو لازم أخصص وقت في حياتي للخدمة زي ما فيه ناس بتقدم فلوس فيه ناس بتقدم وقت لكن عطية الوقت أغلى من عطية الفلوس لأن عطية الوقت لا تعوض فعطية الوقت اللي بنقدمه في غاية الأهمية ومن الأشياء المهمة فى كل كنيسة أن يكون فى اجتماع خدام حتى لو نص ساعة أنا اتعلمت في دمنهور في كنيسة الملاك ودخلت الإكليريكية لكن اللي علمني وشكل فكري هو اجتماع الخدمة ثم إعداد الخدام لأن هذا ما ينشئ روح الخدمة.



