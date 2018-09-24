ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

حصان عربي وراء هجوم مدير الاستخبارات الفرنسية السابق على رئيس الجزائر

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 02:40 م
بيرنار باجولي
بيرنار باجولي
رحيم يسري
شن بيرنار باجولي السفير السابق للجزائر والمدير السابق للمديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسية - الاستخبارات الفرنسية-، هجوما عنيفا على النظام الجزائري والرئيس بوتفليقة، خلال حواره مع صحيفة فرنسية.

وقال باجولي "الرئيس بوتفليقة ، مع كل الاحترام الذي أكنه له، يبقى على قيد الحياة بشكل مصطنع، ولن يتغير شيء في هذه الفترة الانتقالية" ، وأضاف أن بوتفليقة انزعج من التقارب بين فرنسا والمغرب على حساب الجزائر،، وأثارت تصريحاته جدلا واسعا في الجزائر.

وشنت صحف جزائرية حملة على الدبلوماسي الفرنسي، وكشفت "النهار" نقلا عما وصفتهم بـ"المصادر المطلعة" عن سبب هجوم باجولي على السلطات الجزائرية، قائلة إن "باجولي الذي عمل في بداية مشواره كدبلوماسي بالسفارة الفرنسية في الجزائر العاصمة، في الفترة بين 1975 و1978، كان قد تعرض لحادثة شخصية، اعتبرها وما يزال يعتبرها مصدر حقد على الجزائر وكل ما يرمز لها".

وأضافت الصحيفة الجزائرية أن باجولي اقتنى في سنوات السبعينيات خلال فترة عمله بالجزائر حصانا عربيا أصيلا، وكان الحصان من فصيلة نادرة، مشيرة إلى أنه بعد ثلاث سنوات، وتحديدا في 1978، عندما كان باجولي بصدد حزم حقائبه للعودة إلى بلاده بعد نهاية مهمته كدبلوماسي، اصطدم السفير الفرنسي السابق في الجزائر بقرار السلطات الجزائرية التي منعته من نقل الحصان إلى فرنسا.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قولهم إن " باجولي حاول بشتى الطرق والوسائل التوسط لدى مسؤولين جزائريين لاصطحاب حصانه معه إلى فرنسا لكن من دون جدوى"، موضحة أن الرئيس بوتفليقة رفض التدخل لصالح باجولي لتمكينه من نقل حصان من فصيلة نادرة إلى فرنسا، وهو ما دفعه لشن هجوم على السلطات الجزائرية وبوتفليقة.

وأعلن وزير المجاهدين الجزائري الطيب زيتوني، إن بلاده بدأت في إحصاء كل الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الفرنسي بحق الشعب الجزائري في الفترة بين 1830 حتى 1962، وذلك من خلال فريق الدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة التحرير، بحسب موقع "أوبزرف ألجيري".

جاء ذلك بعد أيام قليلة من رفع الجزائر الحراسات عن المقار الدبلوماسية الفرنسية ردا على سحب باريس الحرس من أمام منزل السفير الجزائري بفرنسا، وأثار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون غضب الجزائريين بتكريمه 26 من الجزائريين الذين يعرفون باسم "الحركيين"، ومنح ستة منهم رتبة فارس في جوقة الشرف للدولة الفرنسية، حيث يعتبر الجزائريون "الحركيين" خونة كونهم حاربوا في صفوف جيش الفرنسي ضد ثورة التحرير في بلادهم.

ترشيحاتنا

كل ما تريد معرفته عن حفل جوائز الأفضل فى العالم لموسم 2017/2018

ملك الشاي..حكاية أفضل خاسر في العالم الذى رفضت الملكة هديته

ضبط 1.17 طن لحوم مجهولة المصدر بالغردقة

وفاة أمين صندوق نادي الزمالك

أيمن طاهر مدربا للحراس فى الاتحاد السكندرى

ترامب يصل مقر الأمم المتحدة لحضور قمة نيلسون مانديلا للسلام..فيديو

مى عمر تتألق بإطلالة ناعمة فى الجونة.. صور

بشرى تكشف سبب بكائها في مهرجان الجونة السينمائي

مرتضى منصور عن حازم ياسين: ظل حريصا على خدمة الزمالك حتى آخر لحظة في حياته

طريقة جديدة لتحضير الفول

تأييد أحكام الإعدام والمؤبد والمشدد لـ135 متهما في أحداث كرداسة

شاهد.. لحظة قتل سيدة على يد زوجها داخل مصعد بعد مطاردة مثيرة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تشييع جثمان أمين صندوق نادي الزمالك من مسجد الحصري.. فيديو وصور

فى اليوم الرابع من مهرجان الجونة السينمائي...رانيا يوسف تتألق ولبلبة بإطلالة شبابية

أرسين فينجر صاحب الـ 68 عاما يلعب مباراة كرة قدم في فرنسا..صور

مى عمر تتألق بإطلالة ناعمة فى الجونة.. صور

أسعار صادمة لـ إكسسوارات النجمات فى مهرجان الجونة .. صور

فيديو

مسئول أمريكي: ندعم سياسة السيسي في حرب الإرهاب..فيديو
وزيرة الهجرة: الشباب بالخارج خط الدفاع الأول عن مصر.. فيديو
العناني: 100 مليون جنيه لترميم قصر البارون.. فيديو
طريقة عمل دجاج بحشو البصل والزعتر
الكنيسي: دونالد ترامب في أضعف حالاته كرئيس دولة..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من يفوز بلقب أفضل لاعب فى العالم ؟

من يفوز بلقب أفضل لاعب فى العالم ؟