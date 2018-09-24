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رياضة

خالد الغندور: محمد صلاح الأحق بجائزة الأفضل في العالم

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 04:01 م
صدى البلد
ياسمين تيسير
أكد الإعلامي خالد الغندور أن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري، الأحق بجائزة أفضل لاعب في العالم.

وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "اللاعب الأفضل في العالم من وجهة نظري محمد صلاح لأنه لاعب عربي لم يتم دعمه في البداية من الرعاة وحفر في الصخر ولم يكن لاعبا في الأهلي أو الزمالك ولم يكن مدعوم إعلاميا".

ويتنافس النجم المصرى محمد صلاح، على جائزة أفضل لاعب مع كل من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالى الحالي، وريال مدريد السابق، والكرواتي لوكا مودريتش، لاعب ريال مدريد.

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