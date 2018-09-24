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أخبار العالم

ترامب: سألتقي كيم جونج أون قريبا جدا

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 05:45 م
كيم جونج أون ودونالد
كيم جونج أون ودونالد ترامب
حسام رضوان
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه من المحتمل عقد قمة ثانية مع زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، في وقت قريب.

بحسب ما ذكرته شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، اليوم، أشار ترامب خلال تواجده بالأمم المتحدة، إلى تحول شكل العلاقات مع كوريا الشمالية، موضحا أنه كان عالم مختلف، كان ذلك وقتا خطيرا، لكن بعد مرور عام واحد صار الوضع مختلفا.

وكان ترامب قد سخر من كيم جونج أون خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة العام الماضي، ووصفه بأنه "رجل الصواريخ".

وأضاف ترامب أن الاستعدادات جارية من قبل وزير الخارجية مايك بومبيو لعقد اجتماع رئاسي ثانٍ مع كيم "قريبًا جدا".

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