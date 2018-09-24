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مياه شرب الدقهلية توقع بروتوكول تعاون للتدريب والبحوث

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 10:24 م
تعاون بين مياه شرب
تعاون بين مياه شرب الدقهلية ومعهد الدلتا للهندسة والتكنولوجي
همت الحسينى
قام المهندس عزت الصياد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية؛ وفى إطار تعزيز مبدأ خدمة المجتمع، والمشاركة المجتمعية، والتدريب، وتأهيل شباب الخريجين لسوق العمل اليوم بتوقيع برتوكول بين الشركة، ومعهد الدلتا للهندسة والتكنولوجيا؛ للتعاون فى مجالي التدريب، والبحوث.

جاء، ذلك بحضور كل من الدكتور محمد السعيد عميد المعهد، الدكتور سعد محرم، الدكتور رجب الشهاوى، وكذلك بحضور الدكتور محمد رجب مستشار الشركة، وفريق عمل مركز التدريب الإقليمي.

ويعد هذا البرتوكول خطوة لتأهيل خريجى المعاهد العليا، والكليات الخاصة بشكل عملي لسوق العمل.
مياه شرب الدقهلية توقع بروتوكول تعاون للتدريب والبحوث
مياه شرب الدقهلية توقع بروتوكول تعاون للتدريب والبحوث
مياه شرب الدقهلية توقع بروتوكول تعاون للتدريب والبحوث
مياه شرب الدقهلية توقع بروتوكول تعاون للتدريب والبحوث
مياه شرب الدقهلية توقع بروتوكول تعاون للتدريب والبحوث

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