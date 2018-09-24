خبير: عدم ترسيخ السلام العالمي يزيد فرص تفشي الإرهاب .. فيديو

قال بشير عبد الفتاح الخبير بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية والسياسية، إن نيلسون مانديلا أيقونة أفريقية، فبمجرد ذكر اسمه تترسخ في الأذهان رسائل عديدة متعلقة بالسلام والتضحية والتسامح.



وأضاف " عبد الفتاح " في حواره في برنامج " مصر النهاردة " المذاع على قناة " مصر الأولى"، أن المناداة بالسلام ضرورة ملحة لمنطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع، بسبب اتجاه عالمي نحو استخدام الحل العسكري لحل الأزمات.



وتابع:" حجم صفقات الأسلحة التي تم إبرامها على مستوى العالم وحجم الأنظمة التسليحية التي يتم ابتكارها، ونقد الاتفاقيات الدولية الخاصة بالتسليح، يؤكد تواجد تهديد حقيقي للسلام في العالم".



وأكمل:" تهديد السلام يزيد من فرص انتشار الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل".

