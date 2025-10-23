قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

وزيرة التضامن تبحث مع المنظمة الدولية للهجرة تعزيز التعاون في ملفات العودة والإدماج والمساعدات لغزة

التضامن الاجتماعي
التضامن الاجتماعي
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي السيد محمد عبدكير كبير موظفي المنظمة الدولية للهجرة، والوفد المرافق له، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتناول اللقاء بحث تعزيز سبل التعاون والتنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي والمنظمة الدولية للهجرة في مختلف ملفات الهجرة خاصة ملف العودة وإعادة الإدماج للمهاجرين، فضلا عن تنسيق التعاون مع الهلال الأحمر المصري بشأن إدخال مساعدات إغاثية وإنسانية لقطاع غزة، وكذلك تعزيز التعاون مع صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية كمظلة لمؤسسات المجتمع الأهلي العاملة في مجال الهجرة في مصر .

واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي اللقاء مرحبة بكبير موظفي المنظمة الدولية للهجرة والوفد المرافق له خلال زيارتهم لمصر، مؤكدة أن الهلال الأحمر المصري يعد الآلية الوطنية المعنية بإنفاذ المساعدات إلى أشقائنا في قطاع غزة، وتعمل تلك الآلية بموجب القانون الدولي الإنساني.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الهلال الأحمر المصري قدم نموذجا ناجحا وفعالا على المستوى الدولي، مشيرة إلى أن قوافل المساعدات استمرت في العبور إلى القطاع بشكل يومي ومنتظم متحدية كل العقبات والتحديات واتخذت الدولة المصرية خطوات عملية وملموسة لتخفيف المعاناة الإنسانية، معتبرة تلك التجربة إنجازا.

ومن جانبه أعرب السيد محمد عبدكير –كبير موظفي المنظمة الدولية للهجرة  عن تقديره الشديد للشعب المصري وللقيادة المصرية على الجهود التي بذلتها  الدولة المصرية للتوصل لاتفاق السلام ووقف إطلاق النار، موجها شكر خاص لوزيرة التضامن الاجتماعي على قيادتها وجهودها المستمرة. 

وأكد أن مصر تؤدي دورًا إقليميًا محوريًا في دعم الفلسطينيين والسودانيين المتضررين من الأزمات الإنسانية، مشيرا إلى أنهم سيبذلون قصارى الجهود للمساعدة في تمرير المساعدات عبر مصر، فضلا  عن سعي المنظمة إلى إعداد إجراءات تشغيل قياسية (SOPs) مشتركة مع الجانب المصري لضمان أن يتم كل شيء في إطار قانوني واضح ومنظم.

وأوضح كبير موظفي المنظمة الدولية للهجرة أن المنظمة تهدف إلى زيادة قدرتها التشغيلية وتعزيز التعاون مع السلطات المصرية لتسريع حركة المساعدات، مشيدا بالتنسيق المصري الدولي، مبديا استعداد المنظمة للعمل بشكل وثيق مع الوزارة والهلال الأحمر المصري وسيتم التركيز على تحديد الأولويات واحتياجات المراحل القادمة لضمان الاستجابة السريعة والمستدامة، ومواصلة تقديم المساعدة

 والدعم الفني لمصر وشركائها لضمان وصول  المساعدات بسرعه وكفاءة. 

