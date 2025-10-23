إطلاق برنامج "GIVE" في مصر لتأهيل جيل جديد من الفنيين المهرة في قطاع السباكة والأدوات الصحية

شهد الوسط الصناعي، إطلاق برنامج التدريب والتعليم المهني "GIVE" في مصر، والذي يهدف إلى تأهيل الكوادر الفنية من طلاب التعليم الفنى في قطاع السباكة والأدوات الصحية وفق أعلى المعايير الدولية، وتعزيز فرص العمل المستدامة للشباب في مختلف أنحاء الجمهورية.

يأتي البرنامج في سياق رؤية مصر 2030 الهادفة إلى تطوير التعليم الفني وإنشاء 100 مدرسة فنية على مستوى الجمهورية، حيث يسعى إلى سدّ الفجوة في الكفاءات المؤهلة وتزويد المتدربين بالمهارات العملية والمعرفة التقنية اللازمة لتلبية احتياجات السوق. ومن خلال مرافق تدريب حديثة وأدوات متطورة ومناهج تعليمية منظمة، يمنح البرنامج الطلاب تجربة عملية متكاملة وشهادات معترفًا بها دوليًا بعد اجتياز أكثر من 96 ساعة من التدريب العملي والنظري خلال برنامجٍ دراسي مكثّف استمر لعامين كاملين.

واحتُفل مؤخرًا بتخريج أول دفعة من البرنامج في القاهرة، والتي ضمّت 45 خريجًا مصريًا اكتسبوا مهارات السباكة الاحترافية والخبرات الفنية في الأدوات الصحية، بما يؤهلهم للانضمام إلى شبكة من الشركاء في قطاع الصناعة. وقد أُقيم حفل التخرج بحضور محمد عطايا، المدير التنفيذي لأوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا لسوق شمال أفريقيا، الذي احتفى بإنجازات الطلاب وأشاد بجهودهم في اكتساب مهارات تفتح أمامهم آفاقًا مهنية واعدة.

وقال محمد عطايا في كلمته: "تمثّل هذه الدفعة الأولى إنجازًا نفخر به، وخطوةً ملموسة نحو بناء قوةٍ عاملةٍ ماهرة ومؤهلة لمتطلبات المستقبل. نؤمن بمسؤوليتنا في تمكين المهنيين الشباب بالمهارات والأدوات، وترسيخ نهجٍ مستدامٍ يُسهم في تطوير القطاع، وخدمة المجتمعات المحلية، والمشاركة في رسم ملامح مستقبل صناعة السباكة."

وأُطلِق برنامج جروهى"GIVE" في عام 2023 في مصر بهدف سدّ الفجوة في الكفاءات المؤهلة بقطاع السباكة والأدوات الصحية، تماشيًا مع توجهات الدولة لتعزيز التعليم الفني والتدريب المهني. ويؤكد البرنامج التزامه بتمكين المجتمعات المحلية، وتعزيز مفهوم التصميم المستدام، ودعم الاقتصاد المحلي من خلال الاستثمار المستمر في تنمية المهارات وتأهيل الكفاءات.

يواصل برنامج "GIVE" مسيرة نموه وتوسّعه في أوروبا والشرق الأوسط وشمال غرب إفريقيا بالتعاون مع أكثر من 60 مؤسسة شريكة تقدّم برامج تدريبية متخصصة في مجال السباكة. وقد حقّق البرنامج بالفعل أثرًا إيجابيًا ملموسًا في كلٍّ من المغرب وباكستان ونيجيريا وغانا والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى عدد من الدول الأوروبية، ويهدف خلال السنوات القادمة إلى تدريب واستقطاب أكثر من 5,000 طالب وطالبة تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عامًا في مختلف دول المنطقة، مساهمًا بذلك في بناء جيلٍ جديد من الكفاءات المؤهلة في قطاع السباكة والأدوات الصحية.