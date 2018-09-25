طريقة عمل كوسة بشكل جديد محشية بالزبادى للشربيني

يقدم الشيف الشربيني طريقة جديدة لعمل الكوسة المحشية بالزبادي فمذاق لا يقاوم، فالكثير من الأشخاص يفضل تناول الكوسة وهناك البعض الآخر لا يحب تناول الكوسة خاصة الأطفال، فتلجأ بعض الأمهات للتفنن فى إعداد الكوسة بأشكال مختلفة تجعل أطفالهم يقبلون على تناولها.



المقادير لعمل كوسة محشية بالزبادى:

كيلو كوسة 2 كوب لبن 2 كوب زبادي ربع كوب صنوبر 300 جرام لحم مفروم ربع ملعقة صغيرة بهارات فلفل أسود ربع ملعقة صغيرة قرفة مطحونة صنوبر للوجه نعناع جاف ملعقة صغيرة ملح 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون .



الطريقة لعمل الكوسة محشية بالزبادى:

* تقور الكوسة وتفرغ من الداخل



* تتبل اللحمة المفرومة بالملح والفلفل والبهارات



* تحشى بها الكوسة ثم تشوح الكوسة في زيت الزيتون



* يضاف اللبن والزبادي وتترك حتى تنضج على نار هادئة



* تضاف القرفة والنعناع الجاف



* تدخل الفرن حتى تمام النضج وتقدم مع الصنوبر حسب الرغبة.