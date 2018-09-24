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رياضة

محمود فايز يكشف حقيقة عدم تصويت كوبر لـ محمد صلاح في جائزة الأفضل بالعالم

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 11:56 م
محمود فايز وكوبر
محمود فايز وكوبر
محمد رشاد
رد محمود فايز المدرب المساعد للأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني الحالي لمنتخب أوزبكستان والسابق لمنتخب مصر على عدم تصويت الأخير لمحمد صلاح نجم "الفراعنة" وفريق ليفربول في صراع الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم 2018، التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وكان "فيفا" نشر أسماء مدربي منتخبات الذين منحوا أصواتهم لجائزة الأفضل، وظهر فيه كوبر وقد منح صوته للثلاثي، مواطنه ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو والكرواتي لوكا مودريتش.

وكتب فايز عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لم يصوت مستر كوبر في جائزة الأفضل في العالم كمدرب لمنتخب أوزبكستان".

وأضاف: "من الممكن يكون المدرب السابق المؤقت للمنتخب هو من قام بالتصويت أو أحد مسئولي الاتحاد الأوزبكي، بدون مناقشة، كان مستر كوبر سيختار للجائزة، صلاح بدون منازع كاختيار أول".
محمود فايز يكشف حقيقة عدم تصويت كوبر لـ محمد صلاح في جائزة الأفضل بالعالم

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