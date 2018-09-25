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رياضة

شاهد.. مجلس الأهلي يحتفل بعيد ميلاد الدماطي في منزل الدرندلي

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 01:33 ص
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
احتفل مجلس إدارة الأهلي، بعيد ميلاد محمد الدماطي، عضو المجلس، في منزل خالد الدرندلي، أمين صندوق النادي، مساء الإثنين.

وحضر المجلس بكامل تشكيله، "محمود الخطيب رئيس النادي ونائبه العامري فاروق والأعضاء خالد مرتجي وطارق قنديل ومحمد الجارحي ورانيا علواني وابراهيم الكفراوي وجوهر نبيل والدكتور محمد سراج بجانب المدير التنفيذي العميد محمد مرجان".

واقام الدرندلي حفل عشاء للمجلس في منزله بأحد منتجعات السادس من أكتوبر.

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