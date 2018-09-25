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رجل يقتل زوجته ويلقيها من البلكونة.. فيديو وصور

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 03:12 ص
صدى البلد
كريم جمال
لا شك أن الخلافات الأسرية، عامل أساسي في حياة أي زوجين، ودائما ما تنتهي مهما كانت صعوبتها في البداية، ولكن أن تؤدي لحادثة قتل؛ هو أمر مثير للفضول، مثلما حدث في البرازيل حيث غضب زوج من زوجته، فقتلها وألقاها من شرفة منزلهم بالطابق الرابع.

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مقطع فيديو صادم، سجلته كاميرات المراقبة بأحد المبانى السكنية، يظهر رجلًا يعتدي بالضرب على زوجته بالمصعد حتى فقدت الوعي تماما، واتجه لشقته فى الطابق الرابع وألقاها من الشرفة، لتسقط جثة هامدة.

بدأت القصة عندما تتبع الزوج "لويس مانفيلر" البالغ من العمر 32 عاما، زوجته "تاتيانا سبيتزنر" البالغة من العمر 29 عاما، فى جراج المنزل، موجهًا لها العديد من الركلات واللكمات حتى لفظت أنفاسها من شدة الاعتداء، على الرغم من عمله فى وظيفة مرموقة كأستاذ محاضر فى قيم الأحياء بالجامعة.

وظهر مجددًا فى كاميرات المراقبة وهو ينظف آثار الدماء على الحائط وداخل المصعد بحسب تصريحات الشرطة، بينما ادعى الزوج فى التحقيقات أن زوجته ألقت بنفسها لتنهي حياتها، ولكن تقرير الطب الشرعي أثبت أنها توفيت نتيجة الخنق بعد ضرب أدى إلى الموت، واتضحت بصمات أصابع الجانى على رقبتها، بالإضافة لوجود نسبة من الكحول فى دمها مما يعني أن الجريمة تمت دون أدنى مقاومة.

وحضرت الشرطة لمكان الجريمة على الفور بعد سماع الجيران صوت الزوجة وهى تصرخ قبل الموت، فأبلغوا الشرطة التى أمسكت بالزوج أثناء محاولته الهرب من المبني السكني الخاص به، بينما لم تكشف التحقيقات حتى الآن عن سبب الجريمة سوي أنها "خناقة زوجية".

رجل يقتل زوجته ويلقيها من البلكونة.. فيديو وصور
رجل يقتل زوجته ويلقيها من البلكونة.. فيديو وصور
رجل يقتل زوجته ويلقيها من البلكونة.. فيديو وصور
رجل يقتل زوجته ويلقيها من البلكونة.. فيديو وصور
رجل يقتل زوجته ويلقيها من البلكونة.. فيديو وصور
رجل يقتل زوجته ويلقيها من البلكونة.. فيديو وصور
رجل يقتل زوجته ويلقيها من البلكونة.. فيديو وصور

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