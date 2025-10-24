قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النائب العام يشيد الأداء الراقي لقضاة مصر بـ الإمارات: رسالة العدالة تتخطى الحدود
لن اركع أبدا ..أول رد من الرئيس الكولومبي على عقوبات ترامب ضده
عمرو أديب : مفاوضات الأهلي مع محمد صلاح خيال غير منطقي
بعد واقعة منبر المسجد بسوهاج.. القانون يحظر استغلال دور العبادة في الانتخابات
هل النوم في الظلام يجلب الجن؟.. وصية النبي تقيك كيدهم ولا يعرفها كثيرون
مخرج فيلم كولونيا: أداء أحمد مالك فاق التوقعات.. وأتوقع حصده جوائز أخرى
تطور في قضية سحب درع الدوري المصري من الأهلي .. ماذا حدث؟
قيادي بحركة فتح: واشنطن تربط إعادة إعمار غزة بنزع سلاح المقاومة
منال سلامة عن دخول البلوجرز مجال التمثيل: ما تقرفوناش في عيشتنا
اللواء أحمد زغلول: مصر ثابتة على موقفها الداعم لاستقرار ليبيا والسودان
منال سلامة: كل أولاد الفنانين مش بيتفرجوا على شغلهم.. فيديو
هل تشعر بالبرد دائمًا؟.. نقص 5 فيتامينات أساسية قد يكون السبب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عماد إسماعيل: أحببت شخصية الشيخ أبو العلا محمد من وصف أم كلثوم له

جانب من الحلقة
جانب من الحلقة
منار عبد العظيم

تحدث الفنان عماد إسماعيل عن كواليس تجسيده لشخصية الشيخ أبو العلا محمد ضمن أحداث مسرحية "أم كلثوم"، التي تُعرض حاليًا وتتناول مسيرة كوكب الشرق الفنية والإنسانية.

وقال إسماعيل خلال معكم مع مني الشاذلي إن الدكتور مدحت العدل هو من رشحه للدور، مضيفًا: "بدأت أتكلم عن الشخصية مع المخرج أحمد فؤاد، واشتغلنا سويًا على تفاصيلها الفنية والإنسانية علشان نخرجها بشكل حقيقي يقرب الناس منها."

حبيت الشخصية من كلام أم كلثوم عنها

وعن علاقته بالشخصية التي جسدها، أوضح إسماعيل أنه أحب الشيخ أبو العلا محمد من كلام أم كلثوم نفسها عنه، قائلاً:"أم كلثوم كانت دايمًا بتحكي عن الشيخ أبو العلا محمد بحب شديد، وكانت بتقول لما أبوها قالها إنها هتقابل الشيخ، قالت معقول الحاجة الحلوة دي لسه عايشة؟، ومن وصفها ليه أنا حبيت الراجل ده قبل ما أجسده."

رؤية فنية تحيي رموز الطرب الأصيل

وأضاف إسماعيل أن مشاركته في العمل تُعد تجربة مميزة لأنها تتيح إعادة تقديم رموز الغناء الكبار لجيل جديد من الجمهور، مشيرًا إلى أن المسرحية لا تكتفي بسرد السيرة الذاتية، بل تعيد إحياء روح الزمن الجميل في إطار موسيقي حديث يحترم التراث ويخاطب الحاضر.

الفنان عماد إسماعيل الشيخ أبو العلا كوكب الشرق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منة شلبي وأحمد الجنايني

بعد تأكيد خبر زواجهما .. فارق العمر بين منة شلبي وأحمد الجنايني

الارصاد الجوية

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس غد السبت

سعر الذهب

تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم الجمعة 24-10-2025

مؤمن سليمان

حقيقة وفاة مؤمن سليمان بأزمة قلبية

زواج منة شلبي

زواج منة شلبي من أحمد الجنايني.. القصة الكاملة وفارق السن بينهما

تغيير الساعة مع بدء التوقيت الشتوي رسميًا في هذا الموعد

تغيير الساعة رسميًا.. بدء التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

الرئيس السيسي

تكليفات حاسمة للحكومة.. الرئيس السيسي يحدد أولويات المرحلة المقبلة

اللوتري الأمريكي.. خطوات ورابط التسجيل في قرعة الهجرة إلى أمريكا 2025

اللوتري الأمريكي.. خطوات ورابط التسجيل في قرعة الهجرة إلى أمريكا 2025

ترشيحاتنا

يانيك فيريرا

يانيك فيريرا يحدد أول الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الشتوي.. من هو؟

نهر الذهب

بعد اكتشاف نهر الذهب بإسبانيا.. ما قصة التنقيب بالطنجرة؟

كوكب الارض

قبل 4.5 مليار عام.. المشترى المهندس الكوني ودرع الأرض| ماذا تعرف عنه؟

بالصور

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 25 أكتوبر 2025 مهنيا وعاطفيا وصحيا

حظك اليوم
حظك اليوم
حظك اليوم

برج الحمل حظك اليوم السبت 25 أكتوبر 2025.. ثق بحدسك اليوم

برج الحمل حظك اليوم السبت 25 أكتوبر 2025..ثق بحدسك اليوم
برج الحمل حظك اليوم السبت 25 أكتوبر 2025..ثق بحدسك اليوم
برج الحمل حظك اليوم السبت 25 أكتوبر 2025..ثق بحدسك اليوم

برج الثور حظك اليوم السبت 25 أكتوبر 2025.. ركز على خطواتك الصغيرة

برج الثور
برج الثور
برج الثور

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 25 أكتوبر 2025..افتح عقلك لتجارب جديدة

برج الجوزاء
برج الجوزاء
برج الجوزاء

فيديو

زواج منة شلبي

بعد أنباء عن زواجهما.. أول ظهور لـ منة شلبي والمنتج أحمد الجنايني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

المزيد