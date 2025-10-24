عماد إسماعيل: أحببت شخصية الشيخ أبو العلا محمد من وصف أم كلثوم له

تحدث الفنان عماد إسماعيل عن كواليس تجسيده لشخصية الشيخ أبو العلا محمد ضمن أحداث مسرحية "أم كلثوم"، التي تُعرض حاليًا وتتناول مسيرة كوكب الشرق الفنية والإنسانية.

وقال إسماعيل خلال معكم مع مني الشاذلي إن الدكتور مدحت العدل هو من رشحه للدور، مضيفًا: "بدأت أتكلم عن الشخصية مع المخرج أحمد فؤاد، واشتغلنا سويًا على تفاصيلها الفنية والإنسانية علشان نخرجها بشكل حقيقي يقرب الناس منها."

حبيت الشخصية من كلام أم كلثوم عنها

وعن علاقته بالشخصية التي جسدها، أوضح إسماعيل أنه أحب الشيخ أبو العلا محمد من كلام أم كلثوم نفسها عنه، قائلاً:"أم كلثوم كانت دايمًا بتحكي عن الشيخ أبو العلا محمد بحب شديد، وكانت بتقول لما أبوها قالها إنها هتقابل الشيخ، قالت معقول الحاجة الحلوة دي لسه عايشة؟، ومن وصفها ليه أنا حبيت الراجل ده قبل ما أجسده."

رؤية فنية تحيي رموز الطرب الأصيل

وأضاف إسماعيل أن مشاركته في العمل تُعد تجربة مميزة لأنها تتيح إعادة تقديم رموز الغناء الكبار لجيل جديد من الجمهور، مشيرًا إلى أن المسرحية لا تكتفي بسرد السيرة الذاتية، بل تعيد إحياء روح الزمن الجميل في إطار موسيقي حديث يحترم التراث ويخاطب الحاضر.