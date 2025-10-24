أبطال مسرحية "أم كلثوم" يتألقون بأغنية "قلبي دليلي"ببرنامج «معكم» مع منى الشاذلي

حل أبطال وصُنّاع مسرحية "أم كلثوم" ضيوفًا في برنامج «معكم» الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة ON، في حلقة خاصة تُعرض اليوم، يحتفي خلالها البرنامج بالنجاح الكبير الذي حققته المسرحية خلال الفترة الماضية.

وخلال الحلقة، قدّم أبطال العمل فقرة غنائية مبهجة لأغنية "قلبي دليلي"، تألقوا فيها بأصواتهم وأدائهم المسرحي الذي أعاد أجواء الطرب الأصيل إلى الاستوديو وسط تفاعل كبير من الجمهور الحاضر.

مدحت العدل: الكتابة عن أم كلثوم كانت حلمًا يراودني منذ سنوات

وكان تحدث تحدث الكاتب مدحت العدل، مؤلف المسرحية، عن كواليس العمل قائلاً إن فكرة الكتابة عن أم كلثوم كانت حلمًا يراوده منذ سنوات، وجاءت الذكرى الخمسون لرحيلها لتكون الشرارة التي أشعلت حماسه لتنفيذه.

وأكد العدل أن نجاح المسرحية يُعد وسامًا على صدره، موضحًا أنه أراد تقديم حكاية "الست" بروح معاصرة تناسب الأجيال الجديدة، وتكون مدخلهم للتعرف على سيرة المطربة الاستثنائية التي غيّرت تاريخ الغناء العربي.

أحمد فؤاد: قدمنا ميوزيكالًا مصريًا بمستوى عالمي

من جانبه، قال المخرج أحمد فؤاد إنه كان يحلم بتقديم مسرحية موسيقية تضاهي الأعمال العالمية، مشيرًا إلى أن الفنانين المصريين قادرون على صناعة أعمال مدهشة حين يقترن الإبداع باسم بحجم أم كلثوم.



وأضاف أنه تم إجراء أكثر من ألف مقابلة لاختيار فريق العمل النهائي، فيما تم اختيار أسماء الجمل لتجسيد دور أم كلثوم من بين 200 ممثلة تقدمن لاختبارات الأداء، مؤكّدًا أن الاختيار جاء بناءً على الموهبة والقدرة على تمثيل روح الست الغنائية والإنسانية.

تفاعل جماهيري كبير في برنامج «معكم»

استقبلت منى الشاذلي فريق عمل المسرحية بالكامل في أجواء احتفالية، وسط تفاعل حار من الجمهور الذي استمتع بأداء النجوم وحكاياتهم حول كواليس التحضير للعمل الذي أعاد سيرة كوكب الشرق إلى المسرح المصري برؤية جديدة ومعاصرة.