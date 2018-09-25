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الأرصاد: اضطراب الملاحة البحرية بالبحر الأحمر وخليج السويس..فيديو

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 09:20 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
آيات أحمد
قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الطقس خريفى معتدل على أغلب الأنحاء، لافتًا إلى أن بعض السحب سوف تغيب الشمس على أغلب المناطق في منتصف النهار.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى مداخلة هاتفية ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الشبورة المائية ستزيد فى الصباح الباكر على أغلب الطرق خاصة فى المناطق القريبة من المسطحات المائية.

وأوضح أن الطقس شديد الحرارة على الجنوب، مفيدًا بأن هناك نشاطا للرياح على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب حركة الملاحة بالبحر الأحمر . 

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