مرتضى منصور يهاجم الأهلي ومحمود الخطيب دفاعا عن تركي آل الشيخ

شن المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، هجومًا حادًا على مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، وجماهير الفريق الأحمر، بسبب هجومهم على المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية، خلال الفترة الأخيرة.



وقال مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية إن النادي الأهلي ومجلسه هو الذي وراء هجوم الجماهير الحمراء على المستشار تركي آل الشيخ في مباراة الأهلي وحورويا الغيني الأخيرة في استاد السلام.



وأضاف: "الأمر كان مهزلة ومدبر ومدفوع الأجر أيضًا، وهذا الجمهور يسيء للنادي الأهلي العظيم، وهذا الجمهور لا ينتمي للأهلي".



وتابع: "مسؤولو النادي الأهلي على رأسهم محمد مرجان، المدير التنفيذي، دفعوا أموالا لبعض الجماهير، وطلبوا منهم في جلسة على أحد الكافيهات قبل المباراة توجيه السباب لمرتضى وآل الشيخ".



وهاجم مرتضى محمود الخطيب قائلا: "أصدر بيانًا يشيد خلاله بمثالية الجمهور بدلا من استنكار ما حدث، أنت رجل مسؤول ولديك جماهير عريضة، لكن للأسف النادي شريك في الجريمة".