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محافظات

محافظ مطروح: بدء مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سى فى أكتوبر

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 11:03 ص
صدى البلد
نور محمود
اعلن اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح, عن بدء مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء علي فيروس سي بداية من شهر أكتوبر حتى نهاية نوفمبر 2018.

وأضاف ان مديرية الصحة بالمحافظة, انتهت من كافة استعدادتها لتنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للقضاء على فيروس "سي" والأمراض المزمنة وعمل مسح طبي شامل للكشف عن فيروس "سي" ومرض السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة، وتقديم خدمة المتابعة والتقييم والعلاج من خلال مراكز العلاج والوحدات الصحية المنتشرة بالمحافظة.

ووجه الغرابلى بتقديم كافة أوجه الدعم لإنجاح عمل الحملة بكافة مراكز ومدن المحافظة لتحقيق الأهداف المرجوة منها, مشددًا على ضرورة التنسيق مع كافة الجهات ومديريات الأوقاف والكنيسة لحث الأئمة والخطباء، للتعريف بالحملة عن طريق المساجد والكنائس والإعلان عنها بوسائل الإعلام المختلفة وإذاعة مطروح المحلية.

واكد الدكتور محسن طه وكيل وزارة الصحة أن الوحدات المشاركة في المسح 43 وحدة صحية على مستوى المحافظة، ومستشفى سيوة المركزي، لافتًا أن الفئة المستهدفة للمواطنين فوق 18 سنة.

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