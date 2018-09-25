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ديني

رابطة خريجي الأزهر لـ أيمن الظواهرى: أنت سبب خراب العالم الإسلامي

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 04:51 م
صدى البلد
محمد شحتة
فندت المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، أكاذيب أيمن الظواهرى، بعد كلمته الجديدة، بمناسبة الذكرى ‏الحادية عشرة لأحداث الحادى عشر من سبتمبر بعنوان "كيف تتم مواجهة أمريكا‎". 

وردا على تلك المزاعم، ذكرت المنظمة العالمية لخريجى الأزهر فى بيان لها، أن التنظيم فقد بريقه الخادع في التأثير على الشباب، واستدعاء الأنصار والمتعاطفين من شتى ‏البقاع، بعد الهزائم المتتالية التى مُنىَ بها على يد جيوش المنطقة، فراح يستعمل مصيدة المواجهة مع أمريكا، ليوقع بها ‏عددا من المتعاطفين الجدد، ويقنع مزيدا من شباب المسلمين حول العالم بالانضمام إليه.

وقالت المنظمة إن الظواهرى ألقى فى كلمته بالمسئولية الكاملة على أمريكا فى تأخر العالم الإسلامي وتخلفه بل واستعماره، متناسيا أنه ‏هو وأمثاله من الرعناء المفتونين هم من أعطى لأمريكا وغيرها مبررا أساسيا أمام العالم كله لتخريب بلاد الإسلام.

وأكدت المنظمة فى بيانها أن احتفال الظواهرى بأحداث 11 سبتمبر، يدل على مدى الخرف الذى وصل إليه، لافتة إلى أن هذه الأحداث سبتمبر هى فاتحة الخراب على العالم الإسلامى، حين أعطت للغرب سببا قويا ‏لفرض وصايته على دول العالم المسلم.

وأشارت المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، إلى أن الظواهرى يتبجح فى كلمته ليتهم حكومات العالم الإسلامى بالعمالة لأمريكا وللصهيونية.‎

وقالت المنظمة إن هذا المنحرف الأهوج هو من أقدم على اتهام قادة مصر بالردة والكفر، متبعا فى ذلك سبيل أسلافه ‏من الخوارج، الذين آل مصيرهم إلى الدمار في الدنيا، ثم يوم القيامة هم من المحضرين، ولسوف يلقى هذا الظنين الأرعن ‏ومن معه مثل جزاء سلفه من الخوارج إن لم يثب إلى رشده ويرجع عن غيه. ‎

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