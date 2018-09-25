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رياضة

جهاد جريشة حكما لمباراة النصر والجزيرة بالبطولة العربية

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 12:30 م
صدى البلد
يسري غازي
أعلنت لجنة الحكام فى الاتحاد العربى لكرة القدم، إسنادها إدارة مباراة النصر السعودى والجزيرة الإماراتى المقرر إقامتها يوم السبت المقبل فى إطار مباراة الإياب فى دور الـ32 بدورى أبطال العرب إلى طاقم تحكيم مصرى.

واختارت لجنة حكام الاتحاد العربي الحكم المونديالي جهاد جريشة لإدارة النصر السعودي والجزيرة الاماراتي.

ومن المقرر أن يعاون المونديالي جريشة الثنائى تحسين أبو السادات وأحمد حسام طه والحكم الدولى أمين عمر رابعا.

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