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ثقافة

مشاكل القدم السكري في كتاب اليوم

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 12:22 م
صدى البلد
جمال الشرقاوي
صدر حديثا عن سلسلة "كتاب اليوم"، كتابا جديدا بعنوان "القدم السكرى الجديد فى التشخيص والعلاج"، تأليف د. يناس شلتوت أستاذ أمراض الباطنة ورئيس الجمعية العربية لدراسة أمراض السكر، ود. نزار الباش استشاري الغدد الصماء والسكرى بمستشفى أتيل ديو بفرنسا.

يحتوى الكتاب الذى ينقسم إلى جزأين على التعريف بالمرض وأسبابه وطرق علاجه وعلاقة السكر بأمراض الكبد والضغط والعين والأعصاب والحالة النفسية للمريض والغيبوبة، والإصابات والجروح التى تحدث فى القدم بالإضافة إلى شرح مبسط بالصور.

ففى الجزء الأول للدكتور نزار الذى حمل عنوان (مرض السكرى والقدم) يوضح فيه الإصابات والجروح التى تحدث بالقدم التى سرعان ما تتحول إلى (غرغرينة) تهدد قدم المريض إلم تكن حياته، وكيف انتشر مرض السكر بشكل هائل وكبير فى الدول النامية.

تأتي فصول الكتاب تصاحبها صور شارحة أنواع الإصابة بالقدم السكري، والعوامل المؤدية لحدوث القدم السكرى، وقرحة القدم الانسدادية والالتهابية، موضحة كيفية العناية بالقدم السكرى.

أما الجزء الثانى الذى حمل عنوان (المضاعفات المزمنة لمرضى السكر) للدكتورة إيناس شلتوت، تتناول فيه أنواع الإصابة بمرض السكر الناتج عن تدمر خلايا البنكرياس، ومنهم الأشخاص المعرضون للإصابة بالقدم السكرى، وتأثير المرض على الكليتين والعين والأعصاب.

وأوضحت شلتوت كيف يمكن تجنب مضاعفات السكر عن طريق العلاج المكثف والذى يؤدى إلى وصول نسبة السكر فى الدم إلى المستوى المستهدف , وكذلك وصول نسبة الهيموجلوبين السكرى إلى أقل من 7% مما يقلل حدوث المضاعفات.

كما تقدم شلتوت العلاج الدوائى عن طريق الفم والعلاج بالحقن والأنسولين، والعلاج غير الدوائي والذى يشمل النظام الغذائى وأشهر الأكلات المصرية لمرضى السكر.

وتأتى خاتمة الكتاب لتقدم مجموعة من النصائح والإرشادات التى يجب أن يتبعها مريض السكر لتجنب المضاعفات.

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