الوطنية للانتخابات عن إمكانية تطبيق التصويت الإلكتروني: نحتاج تعديل تشريعي
موعد ومكان جنازة المطرب الراحل إسماعيل الليثي
ناخب أمام مدرسة 6 أكتوبر الابتدائية ببولاق الدكرور: تصويت المواطنين مهم لبلدنا العظيمة
نتنياهو يطالب بتشكيل لجنة تحقيق متوازنة في أحداث 7 أكتوبر.. ويلوّح بـ قوة السلام
غضب سوري أمام البيت الأبيض.. حشود رافضة لـ زيارة الشرع ومقابلته لترامب
موعد ومكان جنازة إسماعيل الليثي.. تفاصيل
بعد وفاة اسماعيل الليثي.. العين فيها سُم قاتل.. لو رأيت هذا الحاسد اقرأ المعوذات فوراً
أبو قلب طيب.. أيتن عامر تنعى إسماعيل الليثي
الجيزة تتصدر المشهد.. مراسلة صدى البلد تكشف تفاصيل الساعات الأخيرة من انتخابات النواب| فيديو
تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاة إسماعيل الليثي متأثرًا بإصابته في حادث المنيا
إلكترونيًا.. خطوات ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين 2025
وزير التعليم العالي يقرر ندب الدكتورة سلوى رشاد أمينًا لمجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية
محمود سرج: دول الخليج ترى في مصر وجهة استثمارية واعدة بفضل الانفتاح الاقتصادي

محمود سرج
محمود سرج
ولاء عبد الكريم

أكد المهندس محمود سرج، رئيس المجلس التصديري للجلود، أن دول مجلس التعاون الخليجي تنظر إلى مصر كوجهة مهمة للاستثمار الصناعي والزراعي، بفضل الانفتاح الاقتصادي والسياسات الداعمة للاستثمار التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار سرج، في تصريحات على هامش منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي، إلى أن العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الخليج تشهد تطورًا متواصلًا، مع توقعات بزيادة التعاون مع الكويت في مجالات التصنيع والزراعة خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح أن مصر تمتلك فرصًا استثمارية واعدة، لكنها تحتاج إلى إدارة أكثر فاعلية في تسويق هذه الفرص بما يعزز مكانتها كمركز إقليمي للاستثمار في المنطقة.

وأضاف سرج أن دول مجلس التعاون الخليجي حققت نقلات نوعية في مجالات البنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا، ما يفتح الباب أمام شراكات استراتيجية مع مصر لتبادل الخبرات وتحقيق التكامل الاقتصادي.

كما أشار إلى أن التجارة الخارجية أصبحت محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي في ظل توسع التكتلات الدولية وتنامي العولمة، مؤكدًا أن التجارة السلعية بين مصر ودول الخليج تمثل أحد أهم محاور التعاون الاقتصادي المشترك.

واختتم رئيس المجلس التصديري للجلود تصريحاته بالتأكيد على أن المؤتمر يجسد حرص الدولة المصرية على ترسيخ العلاقات مع الأشقاء الخليجيين، من خلال الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي، وإطلاق شراكات جديدة تسهم في زيادة حجم التبادل التجاري ومضاعفة الاستثمارات الخليجية في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة.

