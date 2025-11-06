المجلس التصديري: نمو متوازن في الصادرات على مدار العام

أوضح تقرير المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن أداء الصادرات الشهرية خلال عام 2025 شهد ديناميكية واضحة وتوزيعًا متوازنًا على مدار الأشهر التسعة الأولى، مع تحقيق نمو مستمر في أغلب الشهور مقارنة بعام 2024.

ففي يناير بلغت الصادرات 529 مليون دولار مقابل 479 مليون دولار بنسبة نمو 10%، بينما سجل فبراير 532 مليون دولار مقابل 543 مليون دولار بانخفاض طفيف 2%، وفي مارس بلغت 577 مليون دولار مقابل 592 مليون دولار بانخفاض مماثل 2%.

وأشار التقرير إلى أن الربع الثاني من العام شهد ارتفاعًا لافتًا، حيث بلغت الصادرات في أبريل 630 مليون دولار بزيادة 18%، و632 مليون دولار في مايو بنمو 15%، بينما بلغت في يونيو 506 ملايين دولار بزيادة 6%.

وخلال الربع الثالث، ارتفعت الصادرات في يوليو إلى 623 مليون دولار بنمو 10%، ثم إلى 585 مليون دولار في أغسطس بنمو 17%، واختتم سبتمبر الفترة بـ 527 مليون دولار بزيادة 14%، ليصل الإجمالي إلى 5.142 مليار دولار وهو أعلى مستوى تاريخي للصادرات.