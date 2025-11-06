قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأهلي يتصدر والزمالك وصيفا | 5 أندية تحصد لقب كأس السوبر المصري
مدبولي: لولا الإنفاق على البنية التحتية ما اجتذبنا استثمارات في كل المجالات
مدبولي: 5 سنوات كانوا يشككون في استثمارات الدولة واليوم تظهر النتائج على أرض الواقع
إنشاء أكبر مجمع لتصنيع الضفائر والكابلات الكهربائية للسيارات في الروبيكي
التعليم ترصد شكاوى واستفسارات المعلمين عبر QR كود وتؤكد حرصها على التواصل الفعّال معهم
بالأسماء .. 8 مرشحين لرئاسة حزب الوفد عام 2026
منال عوض : القاهرة وبكين تربطهما علاقات راسخة تحولت إلى شراكة استراتيجية شاملة
مدبولي: مشروع تطوير علم الروم يتضمن إنشاء منطقة عمرانية متكاملة
مدبولي: صفقة "علم الروم وسملا" تهدف لتسكين 17 مليون نسمة بالساحل الشمالي
مدبولي: صفقة علم الروم وسملا شراكة تاريخية وثمرة اتفاق بين الرئيس السيسي وأمير قطر
رئيس الوزراء: أشكر المواطن المصري الذي تحمّل مع الدولة جهود التنمية
كانوا نائمين .. مصدر يكشف تفاصيل حريق التهم أسرة كاملة بشبرا الخيمة
المجلس التصديري: نمو متوازن في الصادرات على مدار العام

ولاء عبد الكريم

أوضح تقرير المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن أداء الصادرات الشهرية خلال عام 2025 شهد ديناميكية واضحة وتوزيعًا متوازنًا على مدار الأشهر التسعة الأولى، مع تحقيق نمو مستمر في أغلب الشهور مقارنة بعام 2024.

ففي يناير بلغت الصادرات 529 مليون دولار مقابل 479 مليون دولار بنسبة نمو 10%، بينما سجل فبراير 532 مليون دولار مقابل 543 مليون دولار بانخفاض طفيف 2%، وفي مارس بلغت 577 مليون دولار مقابل 592 مليون دولار بانخفاض مماثل 2%.

وأشار التقرير إلى أن الربع الثاني من العام شهد ارتفاعًا لافتًا، حيث بلغت الصادرات في أبريل 630 مليون دولار بزيادة 18%، و632 مليون دولار في مايو بنمو 15%، بينما بلغت في يونيو 506 ملايين دولار بزيادة 6%.

وخلال الربع الثالث، ارتفعت الصادرات في يوليو إلى 623 مليون دولار بنمو 10%، ثم إلى 585 مليون دولار في أغسطس بنمو 17%، واختتم سبتمبر الفترة بـ 527 مليون دولار بزيادة 14%، ليصل الإجمالي إلى 5.142 مليار دولار وهو أعلى مستوى تاريخي للصادرات.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

