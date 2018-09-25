لأول مرة.. رضيعة بقمة السلام للأمم المتحدة.. فيديو وصور

لم يمنع المنصب السياسي "جاسيندا أرديرن"، رئيسة وزراء نيوزيلندا، من اصطحاب طفلتها ذات الـ 3 أشهر، إلى مؤتمر الأمم المتحدة، لتكون "نيف تي أراها" أصغر فرد موجود داخل قاعات الأمم المتحدة.



ببطاقة أمنية تحمل اسم الطفلة ولقب "طفلة نيوزيلندا الأولى"، دخلت "نيف" وحضرت مع أمها الجلسات المنعقدة في الأمم المتحدة، حتى أنها كانت موجودة أثناء إلقاء "جاسيندا" كلمتها في قمة للسلام بالجمعية العامة، بحسب ما نشرت وكالة "سبوتنيك" الروسية.



وعندما كانت "جاسندا" تلقي كلمتها، كان والد الطفلة كلارك جيفورد، يحمل الطفلة ويرعاها، فقد جلس ضمن وفد نيوزيلندا، وكان "جيفورد" قد قام بنشر صورة على "تويتر" لبطاقة نيف الأمنية التي تجيز حضورها التجمع السنوي لزعماء العالم، فالأمر الذي دفع رئيسة الوزراء إلى اصطحاب رضيعتها معاها في مؤتمر يدوم لـ 6 أيام، هو اعتمادها في تغذية طفلتها على الرضاعة الطبيعية، وصرحت "جاسيندا" عن طفلتها قائلة: "لا تكون قريبة مني طوال الوقت في نيوزلندا"، وأضافت أنها تتحمل نفقات سفر وإقامة طفلتها وزوجها على حسابها الشخصي.



وبما أن تلك هي المرة الأولى التي تخترق فيها رضيعة تجمعا عالميا كهذا، فقد هذا أتاح مجالا للاستغراب بين زعاء العالم، فيقول والد "نيف": "كنت أتمنى لو أني التقطت صورة لنظرة الذهول على وجه وفد ياباني دخل قاعة اجتماعات أمس أثناء تغيير حفاضة، ستكون حكاية مثيرة في عيد ميلادها الحادي والعشرين".



فيما صرح "ستيفان دوجاريك"، المتحدث باسم الأمم المتحدة، بأن المنظمة سعيدة لوجود الطفلة نيف في قاعة اجتماعات الجمعية العامة، مضيفًا: "رئيسة الوزراء أرديرن خير مثال على أنه ما من أحد يمكنه تمثيل بلده أفضل من أم عاملة، خمسة في المائة فقط من زعماء العالم نساء، لذا نود أن نرحب بهن هنا قدر المستطاع".











