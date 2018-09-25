بالأسماء .. تعرف على شامل المصوتين على جائزة أفضل لاعب في العالم.. مستند

حل النجم المصري محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، في الترتيب الثالث لجائزة أفضل لاعب في العالم، بعد الكرواتي لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد، والبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي.



وفي التصويت لأفضل لاعب فى العالم، حصد مودريتش المركز الأول بنسبة 29.5%، وحصد كريستيانو رونالدو المركز الثاني بنسبة 19.8%، بينما جاء صلاح فى المركز الثالث بنسبة 11.23%.



وجاء الفرنسى الشاب كيليان مبابي متقدما على أسطورة الأرجنتين وبرشلونة ليونيل ميسي، حاصدا المركز الرابع بنسبة 10.52%، فيما حصد البرغوث المركز الخامس بنسبة 9.81%.



وفيما يلى نقدم لكم حصرا شاملا على المصوتين على جائزة أفضل لاعب لموسم 2017/201.





